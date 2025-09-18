Logo strona główna
Świat

Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży, użyto gazu łzawiącego i gumowych kul

Na granicy Tajlandii i Kambodży doszło do starć między protestującymi i służbami bezpieczeństwa
Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży
Źródło: Reuters
Tajlandzkie siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego i gumowych kul wobec kambodżańskich cywilów w spornym rejonie granicznym – poinformowały służby obu krajów. To największa eskalacja konfliktu od czasu ogłoszenia zawieszenia broni w lipcu, oceniła agencja Reutera.

Do starcia doszło w spornej osadzie granicznej, która według Tajlandii jest częścią wioski Ban Nong Ya Kaew w prowincji Sa Kaeo, a według Kambodży jest częścią wioski Prey Chan w prowincji Bantheay Meanchey. Władze Tajlandii wzniosły w tym rejonie ogrodzenie z drutu kolczastego w zeszłym miesiącu, a od tygodni trwają tam protesty ludności cywilnej po obu stronach granicy.

Starcia na granicy

W środę minister informacji Kambodży, Neth Pheaktra oskarżył tajskich urzędników o wkroczenie na granicę i powiedział, że użyli "gazu łzawiącego, gumowych kul i urządzeń hukowych przeciwko kambodżańskiej ludności cywilnej".

Użycie siły przez Tajlandię było odpowiedzią na prowokację ze strony około 200 kambodżańskich demonstrantów, z których niektórzy rzucali kijami, kamieniami i strzelali z procy w tajlandzkie siły bezpieczeństwa, powodując wśród nich obrażenia – poinformowało tajlandzkie wojsko w oświadczeniu.

Według kambodżańskich władz, w incydencie rannych zostało co najmniej 23 obywateli Kambodży.

Wakacyjne raje na granicy wojny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wakacyjne raje na granicy wojny

Ewa Żebrowska, Maciej Michałek

Konflikt Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia i Kambodża od ponad wieku spierają się w wielu miejscach o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej, która została po raz pierwszy naniesiona na mapę przez Francję w 1907 roku, gdy Kambodża była jej kolonią. Dokładny przebieg granicy nigdy nie został jednak uzgodniony pomiędzy władzami Tajlandii i niepodległej Kambodży.

Napięcia na spornych terenach regularnie się zaostrzają, a w lipcu przerodziły się w konflikt graniczny, kiedy to najzacieklejsze walki między sąsiadami pochłonęły życie co najmniej 48 osób, a setki tysięcy zostały tymczasowo przesiedlone.

Bilans ten jest prawdopodobnie mocno zaniżony i obejmuje głównie ofiary po tajlandzkiej stronie granicy. Kambodża oficjalnie poinformowała jedynie o 13 ofiarach śmiertelnych, w tym 5 wojskowych i 8 cywilów. Jednak według ustaleń japońskiego dziennika "Nikkei Asia", zginęło co najmniej 50 kambodżańskich żołnierzy, których lokalne władze oficjalnie żegnały później w mediach społecznościowych.

Walki zakończyły się, gdy oba kraje zawarły zawieszenie broni wynegocjowane w Malezji 28 lipca, a od tamtej pory granica pozostawała w dużej mierze spokojna.

Autorka/Autor: asty//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Kambodża Tajlandia
