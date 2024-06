Senat Tajlandii przyjął ustawę legalizującą małżeństwa osób tej samej płci. Przed wejściem w życie nowe regulacje muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez króla Mahę Vajiralongkorna. I nie powinno być z tym trudności - ocenia "The Guardian". W ten sposób kraj jest na "dobrej drodze" do stania się pierwszym państwem Azji Południowo-Wschodniej uznającym związki małżeńskie osób tej samej płci.

Nowe regulacje zapewnią nie tylko równy dostęp do zawierania związków małżeńskich, lecz także równię praw w zakresie adopcji dzieci, dziedziczenia i decydowania o opiece zdrowotnej współmałżonka. Przyjęte zostały niemal jednogłośnie. Za było 130 spośród 152 obecnych na sali parlamentarzystów, przeciwko 4. Od głosu wstrzymało się 18 osób - podaje brytyjski "The Guardian". Dziennik zaznacza, że przed wejściem w życie ustawa musi jeszcze zostać przesłana do pałacu, celem zatwierdzenia przez króla Mahę Vajiralongkorna. Królewską zgodę określa on jednak mianem wyłącznie zgody "pro forma". Po 120 dniach od jej uzyskania i opublikowania w królewskim dzienniku, ustawa stanie się prawnie wiążąca - dodaje.