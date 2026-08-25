Świat Tajemniczy lot do Rosji. Media: wiadomo, kto był na pokładzie Adrian Wróbel |

Amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster III podchodzi do lądowania w Moskwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Boeing C-17 Globemaster III o numerze 07-7181 wylądował na lotnisku Moskwa-Wnukowo około godziny 10 czasu lokalnego (godzina 9 w Polsce) - podał Reuters. Przyleciał tam z Rygi.

Reuters nie był w stanie zweryfikować, czy transportowiec przewoził jakikolwiek ładunek albo pasażerów. Według dziennikarki stacji CBS Jennifer Jacobs, na pokładzie samolotu znajdował się szef CIA John Ratcliffe.

Scoop: CIA Director John Ratcliffe traveled to Russia aboard a C-17 for meetings in Moscow today, sources told @Olivia_Gazis @JimLaPorta and me. @CBSNews — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 25, 2026 Rozwiń

Ratcliffe ma odbyć w Moskwie spotkania - przekazały telewizja CBS i portal Axios, powołując się na anonimowe źródła. Nie podano, z kim ma rozmawiać dyrektor agencji wywiadowczej, ani na jakie tematy. CIA nie odpowiedziało na pytania, a przedstawiciele Kremla byli niedostępni.

John Ratcliffe

Portal RBK-Ukraina podał, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródła, że Stany Zjednoczone poprosiły Kijów, aby w najbliższych dniach nie atakowano Moskwy, ponieważ w rosyjskiej stolicy będzie w tym czasie przebywać delegacja wysokich rangą przedstawicieli władz USA.

Wcześniej stacja NBC News zacytowała rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, który przekazał, że nie posiada informacji na temat lotu. Amerykańskie siły zbrojne, Biały Dom, ambasada USA w Moskwie oraz ambasada Rosji w Waszyngtonie nie udzieliły stacji odpowiedzi na pytania dotyczące tego lotu.

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026 Rozwiń

Przed wylotem do Rosji, samolot przyleciał do stolicy Łotwy w niedzielę, 23 sierpnia. Maszyna wystartowała wówczas z bazy w Camps Springs niedaleko Waszyngtonu.

Ostatnim razem do Moskwy lecieli wysłannicy Trumpa

Jeśli informacje się potwierdzą, jest to pierwsza wizyta Ratcliffe'a jako szefa CIA w Rosji. Jak zauważa CBS, agencja odgrywała znaczącą rolę w negocjacjach na temat wymiany więźniów z Rosją, w tym w sprawie uwolnienia dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha. Poprzednik Ratcliffe'a, Bill Burns, odwiedzał Rosję przed rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę. Burns starał się wówczas odwieść i ostrzec Władimira Putina od realizacji swoich planów.

Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA do Rosji z Europy odbył się w styczniu tego roku. Na pokładzie samolotu znaleźli się specjalni wysłannicy Steven Witkoff i Jared Kushner, którzy uczestniczyli w rozmowach pokojowych z Władimirem Putinem na temat Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wysłannik Watykanu pojedzie do Rosji

Kreml poinformował w zeszłym tygodniu, że nie ma jeszcze informacji o kolejnej wizycie Kushnera i Witkoffa w Moskwie, ponieważ rozmowy w sprawie Ukrainy utknęły w martwym punkcie z powodu wojny w Iranie.

OGLĄDAJ: USA zużywają zapasy, Rosja i Chiny obserwują Zobacz cały materiał