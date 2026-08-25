Tajemniczy lot do Rosji. Media: wiadomo, kto był na pokładzie
Boeing C-17 Globemaster III o numerze 07-7181 wylądował na lotnisku Moskwa-Wnukowo około godziny 10 czasu lokalnego (godzina 9 w Polsce) - podał Reuters. Przyleciał tam z Rygi.
Reuters nie był w stanie zweryfikować, czy transportowiec przewoził jakikolwiek ładunek albo pasażerów. Według dziennikarki stacji CBS Jennifer Jacobs, na pokładzie samolotu znajdował się szef CIA John Ratcliffe.
Ratcliffe ma odbyć w Moskwie spotkania - przekazały telewizja CBS i portal Axios, powołując się na anonimowe źródła. Nie podano, z kim ma rozmawiać dyrektor agencji wywiadowczej, ani na jakie tematy. CIA nie odpowiedziało na pytania, a przedstawiciele Kremla byli niedostępni.
Portal RBK-Ukraina podał, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródła, że Stany Zjednoczone poprosiły Kijów, aby w najbliższych dniach nie atakowano Moskwy, ponieważ w rosyjskiej stolicy będzie w tym czasie przebywać delegacja wysokich rangą przedstawicieli władz USA.
Wcześniej stacja NBC News zacytowała rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, który przekazał, że nie posiada informacji na temat lotu. Amerykańskie siły zbrojne, Biały Dom, ambasada USA w Moskwie oraz ambasada Rosji w Waszyngtonie nie udzieliły stacji odpowiedzi na pytania dotyczące tego lotu.
Przed wylotem do Rosji, samolot przyleciał do stolicy Łotwy w niedzielę, 23 sierpnia. Maszyna wystartowała wówczas z bazy w Camps Springs niedaleko Waszyngtonu.
Ostatnim razem do Moskwy lecieli wysłannicy Trumpa
Jeśli informacje się potwierdzą, jest to pierwsza wizyta Ratcliffe'a jako szefa CIA w Rosji. Jak zauważa CBS, agencja odgrywała znaczącą rolę w negocjacjach na temat wymiany więźniów z Rosją, w tym w sprawie uwolnienia dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha. Poprzednik Ratcliffe'a, Bill Burns, odwiedzał Rosję przed rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę. Burns starał się wówczas odwieść i ostrzec Władimira Putina od realizacji swoich planów.
Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA do Rosji z Europy odbył się w styczniu tego roku. Na pokładzie samolotu znaleźli się specjalni wysłannicy Steven Witkoff i Jared Kushner, którzy uczestniczyli w rozmowach pokojowych z Władimirem Putinem na temat Ukrainy.
Kreml poinformował w zeszłym tygodniu, że nie ma jeszcze informacji o kolejnej wizycie Kushnera i Witkoffa w Moskwie, ponieważ rozmowy w sprawie Ukrainy utknęły w martwym punkcie z powodu wojny w Iranie.