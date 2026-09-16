Szwecja zdecydowała o wydaleniu irańskiego dyplomaty
Szefowa dyplomacji Szwecji Maria Malmer Stenergard cytowana w środę w komunikacie podkreśliła, że procedura ma "chronić obywateli kraju oraz szwedzkie interesy". Dyplomata miał prowadzić działania "niezgodne z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych".
Minister sprawiedliwości Gunnar Stroemmer oświadczył, że Iran od dłuższego czasu prowadzi w Szwecji działania wymierzone w irańskich dysydentów, społeczność żydowską oraz interesy Izraela. - Odbywało się to między innymi za pomocą środowisk przestępczych - przypomniał Stroemmer.
Wzmocniona ochrona ambasady Izraela
Media donosiły o przypadkach werbowania nastolatków przez służby specjalne Iranu za pośrednictwem gangów, których zadaniem było przeprowadzanie ataków. W styczniu 2024 roku przy budynku izraelskiej ambasady w Sztokholmie znaleziono granat ręczny, który następnie został unieszkodliwiony przez pirotechników. Od tego czasu obiekt ten jest dodatkowo pilnowany przez policję.
Wiosną szwedzkie służby bezpieczeństwa SAPO za największe zagrożenie wywiadowcze uznały Rosję, Iran oraz Chiny.