Świat Szwecja zdecydowała o wydaleniu irańskiego dyplomaty Oprac. Justyna Sochacka |

Stolica Szwecji, Sztokholm. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Khaled El Adawy / Shutterstock.com

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Szefowa dyplomacji Szwecji Maria Malmer Stenergard cytowana w środę w komunikacie podkreśliła, że procedura ma "chronić obywateli kraju oraz szwedzkie interesy". Dyplomata miał prowadzić działania "niezgodne z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych".

Minister sprawiedliwości Gunnar Stroemmer oświadczył, że Iran od dłuższego czasu prowadzi w Szwecji działania wymierzone w irańskich dysydentów, społeczność żydowską oraz interesy Izraela. - Odbywało się to między innymi za pomocą środowisk przestępczych - przypomniał Stroemmer.

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwecji Źródło zdjęcia: Khaled El Adawy / Shutterstock.com

Wzmocniona ochrona ambasady Izraela

Media donosiły o przypadkach werbowania nastolatków przez służby specjalne Iranu za pośrednictwem gangów, których zadaniem było przeprowadzanie ataków. W styczniu 2024 roku przy budynku izraelskiej ambasady w Sztokholmie znaleziono granat ręczny, który następnie został unieszkodliwiony przez pirotechników. Od tego czasu obiekt ten jest dodatkowo pilnowany przez policję.

Wiosną szwedzkie służby bezpieczeństwa SAPO za największe zagrożenie wywiadowcze uznały Rosję, Iran oraz Chiny.