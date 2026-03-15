Rosyjski kapitan statku aresztowany

Tusk o rosyjskiej "flocie cieni" na Bałtyku (wypowiedź ze stycznia 2025 roku)

Płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl 1 o długości 228 metrów został zatrzymany w czwartek przez Straż Przybrzeżną i policję u wybrzeży Trelleborga. Statek figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.

Szwedzkie służby w drodze do tankowca Sea Owl 1 Źródło: PAP/EPA/Johan Nilsson

Tankowiec z załogą składającą się z 10 Rosjan oraz 14 Indonezyjczyków od soboty objęty jest zakazem żeglugi wydanym przez szwedzki Urząd ds. Transportu z powodu złego stanu technicznego.

W niedzielę sąd w Ystad zdecydował o areszcie dla kapitana. Jest on podejrzany o posługiwanie się fałszywą banderą Komorów.

Kolejny taki przypadek

W ubiegły piątek, 6 marca, szwedzkie służby zatrzymały w tym samym rejonie statek towarowy Caffa, którego kapitan, Rosjanin, również jest podejrzany o posługiwanie się fałszywą banderą Gwinei. Mężczyzna decyzją sądu przebywa w areszcie.

W obronę Rosjan włączyła się Ambasada Rosji w Sztokholmie. Oba statki pozostają zakotwiczone na morzu na południe od Trelleborga. Organizacja charytatywna luterańskiego Kościoła Szwecji wysłała marynarzom żywność.

Opracował Kuba Koprzywa/ads