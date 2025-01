Szwecja przygotowuje się do zmiany konstytucji, by umożliwić odbieranie obywatelstwa m.in. osobom, które uzyskały je poprzez oszustwo. - Szwecja ma do czynienia z trzema równoległymi i bardzo poważnymi zagrożeniami - mówi minister sprawiedliwości Gunnar Strommer.

Szwecja chce zmienić konstytucję

By zmiana konstytucji weszła w życie, musi zostać przyjęta zwykłą większością głosów w parlamencie, a potem potwierdzić ją musi w głosowaniu nowy skład parlamentu, po kolejnych wyborach. Obecnie rządząca koalicja, która doszła do władzy w 2022 roku, obiecała ograniczenie imigracji i walkę z przestępczością zorganizowaną, czyli zjawiskami, które według niej są ze sobą połączone. W 2024 roku przyznano najniższą od 1985 roku liczbę pozwoleń na pobyt osobom ubiegającym się o azyl.

Obok propozycji dotyczących odbierania obywatelstwa komitet partii zaproponował też wpisanie do konstytucji prawa do aborcji. - Proponujemy, aby możliwość przerywania ciąży została wpisana do konstytucji, jako podstawowe prawo i wolność (obywatelska) - podkreślił przewodniczący komitetu, sędzia Henrik Jermsten. Dodał, że tego rodzaju zapis jest niezwykle rzadki, ale istnieje już we Francji.