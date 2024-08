Do tragedii doszło w niedzielę w mieście Wohlen w północnej Szwajcarii. Policja, powiadomiona o zdarzeniu po godzinie 10 rano, znalazła ciało na klatce schodowej apartamentowca przy ulicy Villmergerstrasse. Ofiara została zidentyfikowana jako 39-letni Polak - podała policja w komunikacie prasowym. Jego siedmioletnie dziecko także odniosło ranę postrzałową i zostało przewiezione do szpitala. "Na szczęście życie dziecka nie jest już zagrożone" - czytamy w komunikacie.

Polak zastrzelony w Szwajcarii

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia zatrzymali domniemanego sprawcę: to 40-letni Szwajcar mieszkający pod tym samym adresem. Jego motywy i okoliczności zabójstwa pozostają niejasne. Policja kantonu Argowia i prokuratura wszczęły śledztwo w sprawie.

Redakcja Blick dotarła również do mieszkanki bloku, która "dobrze znała" 39-latka. - W tym domu nigdy nie było żadnych kłótni. Nie potrafię wyjaśnić, co się stało - stwierdziła kobieta, podkreślając, że jest w "szoku". - Nagle rozległo się kilka strzałów. Potem już tylko krzyki. To było straszne - relacjonowała sąsiadka ofiary. Dodała, że jego żona i drugie dziecko wyszli z mieszkania. - Żona po prostu krzyknęła. Syn zawołał tatusia - mówiła kobieta. Inna sąsiadka w rozmowie z mediami opowiedziała, że syn 39-latka tuż po tym, jak padły strzały, wybiegł na ulicę, krzycząc: "ktoś zabija mojego ojca".