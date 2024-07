Szef NATO: mam nadzieję, że znajdzie się okazja do przedyskutowania spotkań Orbana w Moskwie

Węgry poinformowały nas o wizycie w Rosji i oczekuję, że kiedy Viktor Orban będzie na szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, znajdzie się okazja do przedyskutowania jego spotkań w Moskwie - mówił w piątek szef sojuszu Jens Stoltenberg.

Częścią pakietu ma być pomoc NATO w zakresie zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa i organizacji szkoleń, w ramach której sojusz przejmie koordynację i zapewnienie większości pomocy. - To nie sprawi, że NATO stanie się częścią konfliktu, ale wzmocni zdolności Ukrainy do samoobrony - zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Jak przekazał, "od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji sojusznicy zapewnili około 40 miliardów euro rocznie w postaci pomocy wojskowej". - Sojusznicy uzgodnili, że to jest minimalna wartość i spodziewam się, że podejmą decyzję na tym szczycie, aby podtrzymać ten poziom w ciągu najbliższego roku - mówił Stoltenberg.

Według niego państwa powinny dzielić to obciążenie, biorąc pod uwagę wysokość ich PKB. Jak dodał Stoltenberg, przegląd poziomu finansowego wsparcia dla Ukrainy powinien nastąpić podczas szczytu NATO w 2025 r.

Szef NATO: mamy 500 tysięcy żołnierzy w stanie wysokiej gotowości

Szef NATO przekazał, że w tym roku rekordowa liczba 23 członków sojuszu zainwestowało co najmniej dwa procent PKB na obronność. Jens Stoltenberg dodał także, że na szczyt zaproszeni zostali przedstawiciele Australii , Japonii , Nowej Zelandii oraz Korei Południowej.

Stoltenberg: Węgry poinformowały nas o wizycie w Moskwie

Stoltenberg, pytany o piątkową wizytę premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie, zauważył, że składał on już wizyty wcześniej w Moskwie, o których informował sojuszników NATO, a po ich zakończeniu rozmawiał z nimi o ich przebiegu.

"Węgry poinformowały nas o tej nadchodzącej wizycie i oczekuję, że kiedy Viktor Orban będzie na szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, znajdzie się okazja do przedyskutowania jego spotkań" w Moskwie - oświadczył. Jak dodał, Węgry zapowiedziały też wizytę Orbana w Kijowie, do której doszło 2 lipca.

- Viktor Orban oczywiście nie reprezentuje NATO w tych spotkaniach, reprezentuje swój własny kraj - podkreślił. - Ale co ważne, wszyscy sojusznicy, w tym Węgry zgadzają się co do tego, że Rosja jest odpowiedzialna za wojnę, a integralność terytorialna Ukrainy musi być respektowana - mówił Stoltenberg.