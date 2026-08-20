Świat Wysłannik Watykanu pojedzie do Rosji Oprac. Kuba Koprzywa |

Atak Rosji na Kijów (20.08) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

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Wizytę watykańskiego szefa dyplomacji, arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał, że w planie przyszłotygodniowej wizyty nie ma spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Zaznaczył też, że Rosja "bardzo sobie ceni wysiłki krajów, które pracują nad zakończeniem konfliktu w Ukrainie" .

Paul Richard Gallagher Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa potwierdziła w czwartek, że szef resortu Siergiej Ławrow spotka się w przyszły wtorek z Gallagherem. Ławrow i Gallagher już w zeszłym roku rozmawiali telefonicznie na temat wojny w Ukrainie - przypomina Reuters.

Szef dyplomacji Watykanu odwiedzi Rosję

Abp Gallagher ma przebywać w Rosji w dniach 25-28 sierpnia. O jego wizycie informowała w poniedziałek "Niezawisima Gazieta", powołując się na źródła w katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.

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Rosyjski dziennik podkreślił, że zarówno abp Gallagher, jak i specjalny wysłannik Watykanu do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, kardynał Matteo Zuppi, odwiedzili w lipcu Kijów. Jak zaznaczono, Zuppi ma też niedługo, prawdopodobnie we wrześniu, ponownie pojechać do Moskwy.

Gazeta wyjaśniała, że celem wizyty Gallaghera jest "dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu". Jak dodawała, oprócz rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie, miałby on też przetestować stanowisko rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego po nagłej rezygnacji w maju ubiegłego roku włoskiego arcybiskupa Paolo Pezziego.