"Absurdalne" ultimatum Putina, nieobecność Chin "z prostego powodu"

Pisarska: szczyt pozwolił Ukrainie przedstawić swoje racje Globalnemu Południu

Mówiąc o braku przedstawiciela strony rosyjskiej na szczycie, stwierdziła, że w tej sprawie "Ukraińcy też gdzieś głęboko w sercu są sceptyczni, ponieważ i oni, i my wiemy, że Rosja usiądzie do stołu negocjacyjnego tylko jeżeli przegra tę wojnę".

Kraszewski: Chiny nie pojawiły się na tym szczycie z prostego powodu

Mówił także o sytuacji na froncie, w jakiej znajduje się obecnie Ukraina. - Świat będzie dalej dostarczał uzbrojenie na Ukrainę, ofensywa rosyjska zaczyna słabnąć, Ukraińcy zaczynają coraz to bardziej spektakularnie odnosić sukcesy i zjednoczony Zachód zrozumiał w końcu, że po dwóch latach dajemy Ukraińcom możliwość w pełni korzystania z naszego uzbrojenia, które do nich dotarło - mówił.

Powiedział jednak, że Ukrainie "zaczyna brakować personelu, który kwalifikuje się w przedziale wiekowym do tego, żeby być zmobilizowanym". - W historii tego świata jeszcze żadnej wojny nie wygrała armia profesjonalna. To są wszystko siły zmobilizowane - kontynuował.

Pisarska o tym, kiedy "rozstrzygnie się, czy Ukraina jest w stanie utrzymać granice"

Katarzyna Pisarska oceniła, że "wchodzenie w szczegóły tego, jaki był nastrój na tej konferencji pokojowej, kto co mówił, nie ma dzisiaj większego sensu". - Dużo ważniejsze jest spojrzenie na to, co się dzieje na polu bitwy, dużo ważniejsze jest spojrzenie też na to, co się dzieje w stolicach państw Zachodu, co się dzieje na Kremlu - kontynuowała.