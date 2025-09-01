Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ramię w ramię", "drogi przyjaciel". Modi zapewnia Putina o wsparciu

Narendra Modi i Władimir Putin
Spotkanie Putina z Modim na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Źródło: Reuters
Premier Indii Narendra Modi zapewnił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że oba kraje stoją "ramię w ramię nawet w trudnych czasach". Putin nazwał indyjskiego premiera "drogim przyjacielem".
Kluczowe fakty:
  • W chińskim Tiencinie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).
  • Na jego marginesie doszło do spotkania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z indyjskim premierem Narendrą Modim.
  • Przywódca Chin Xi Jinping podczas obrad na szczycie ocenił, że Szanghajska Organizacja Współpracy powinna stać się "siłą stabilizującą w burzliwym świecie".

Narendra Modi i Władimir Putin odbyli wspólną przejażdżkę na miejsce bilateralnych rozmów opancerzoną limuzyną Aurus, należącą do Putina.

- Nawet w najtrudniejszych sytuacjach Indie i Rosja zawsze szły ramię w ramię - powiedział Modi podkreślając znaczenie ich współpracy dla pokoju i stabilności na świecie. Putin ze swojej strony zaznaczył, że Rosja i Indie od dziesięcioleci utrzymują "przyjazne i oparte na zaufaniu, specjalne stosunki".

Putin, jak wynika z nagrania wideo, nazwał indyjskiego premiera "drogim przyjacielem".

Modi: trzeba znaleźć sposób, aby jak najszybciej ustanowić trwały pokój

Modi wyraził również nadzieję na szybkie zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. - Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą działać konstruktywnie. Trzeba znaleźć sposób, aby jak najszybciej zakończyć konflikt i ustanowić trwały pokój - stwierdził.

Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Źródło: PAP/EPA/ROMAN NAUMOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Jeszcze w sobotę Modi w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Indie opowiadają się za zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej i są gotowe pomóc w dążeniach do tego celu.

W mediach opublikowano w poniedziałek nagrania, na których widać, jak w kuluarach szczytu w Tiencinie Modi, Putin i chiński przywódca Xi Jinping rozmawiali przez chwilę, uśmiechając się do siebie i trzymając za ręce.

Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Od 27 sierpnia obowiązują podwyższone do 50 procent cła na towary eksportowane z Indii do USA w związku ze zwiększonymi zakupami przez Indie ropy naftowej z Rosji. Jak podają media, w latach 2021–2024 zakupy ropy przez Indie z Rosji wzrosły prawie 19-krotnie, z 0,1 miliona do 1,9 miliona baryłek dziennie, podczas gdy zakupy Chin wzrosły o około 50 procent do 2,4 miliona baryłek dziennie. Mimo to komunistyczne władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Narendra Modi i Władimir Putin
Narendra Modi i Władimir Putin
Źródło: x.com/narendramodi

Xi o inicjatywie na rzecz "bardziej sprawiedliwego" globalnego ładu

Przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) Plus, czyli w formacie rozszerzonym o państwa nieczłonkowskie i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, ogłosił pięciopunktową inicjatywę na rzecz "bardziej sprawiedliwego" globalnego ładu.

Opiera się ona na pięciu zasadach: suwerennej równości wszystkich państw, przestrzeganiu prawa międzynarodowego "bez podwójnych standardów", multilateralizmie, podejściu skoncentrowanym na człowieku oraz orientacji na konkretne działania.

Xi podkreślił, że trzeba wzmocnić rolę krajów rozwijających się, i sprzeciwił się narzucaniu woli przez mocarstwa. - Żadnych podwójnych standardów, żadnego narzucania innym krajom (...) zasad obowiązujących w kilku państwach - zaapelował.

Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Źródło: PAP/EPA/SUO TAKEKUMA / POOL

W kontekście bezpieczeństwa Xi podkreślił, że SzOW powinna stać się "siłą stabilizującą w burzliwym świecie", działając w oparciu o zasadę "nietworzenia bloków, niekonfrontacji i nieangażowania stron trzecich".

Chiński lider zaapelował o promowanie otwartej współpracy gospodarczej i usuwanie barier handlowych.

Chiny zadeklarowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat zrealizują w państwach SzOW projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy 20 milionów KW. Dodatkowo Pekin zapowiedział leczenie 500 pacjentów z wrodzonymi wadami serca, przeprowadzenie pięciu tysięcy operacji zaćmy i 10 tysięcy badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych dla obywateli innych państw członkowskich SzOW.

We wcześniejszym przemówieniu otwierającym obrady SzOW Xi zadeklarował, że jego kraj udzieli członkom organizacji pożyczek o wartości 1,4 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Utworzona w 2001 roku SzOW wzięła swoje początki z "Szanghajskiej Piątki" - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. W tegorocznym szczycie biorą udział przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Jubileuszowy, 25. szczyt SzOW zakończy się w poniedziałek.

OGLĄDAJ: "Chiny się z tego śmieją"
pc

"Chiny się z tego śmieją"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/narendramodi

Udostępnij:
TAGI:
Narendra ModiIndieWładimir PutinRosjaChinyXi JinpingSzanghajska Organizacja Współpracy
Czytaj także:
Zaćmienie Księżyca, Wenezuela
Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski
METEO
imageTitle
Mężczyzna, który ukradł czapkę małemu kibicowi, w końcu przerwał milczenie
EUROSPORT
"Hotel Paradise". Prowadząca Edyta Zając
Wraca "Hotel Paradise". Co nas czeka w 11. sezonie hitu TVN7?
Kultura i styl
Pochmurno, burze
W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować
METEO
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Będzie spotkanie liderów w sprawie Ukrainy. Co z obecnością Polski
Polska
Włochy, panorama Rzymu
Ceny jak w Rzymie. Polskie miasto z najwyższym wzrostem
BIZNES
Burza w Houston zalała wiele samochodów
Tym razem to Houston miało problem
METEO
Do tragedii doszło podczas polowania (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie postrzelił kolegę. Sądził, że strzela do dzika
Białystok
Imane Khelif (z lewej) sięgnęła w Paryżu po złoto
Geny w ringu. Kto naprawdę bije?
Tomasz Gosz
imageTitle
Niemcy docenili dwóch Polaków. Takiej sytuacji nie było od lat
EUROSPORT
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie
Wrocław
imageTitle
Leon spokojny o formę Polaków. "Nogi są ciężkie, ale to dobrze"
Najnowsze
Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu
Wybuch gazu i pożar mieszkania
Łódź
Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Trójmiasto
Wąż ma około półtora metra
Wąż na balkonie. Mieszkanka Lublina wezwała służby
Lublin
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem
Kultura i styl
Mężczyzna tonął, świadkowie ruszyli na pomoc
Chcieli się schłodzić, byli pijani. Jeden zaczął tonąć
Opole
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Czołg został przewieziony do Czchowa
Wiceminister miał przekazać czołg znajomemu. Jest zapowiedź wniosku do prokuratury i odpowiedź
Kraków
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
WARSZAWA
imageTitle
Grał w jednej z najlepszych młodzieżowych reprezentacji świata. Trafił do ekstraklasy
EUROSPORT
Szczątki poza terenem cmentarza, Pińczata koło Włocławka
Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura
Kujawsko-Pomorskie
trening, fitness, aplikacja
Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Jest decyzja w sprawie szczepień przeciw Covid-19. Czy zaszczepimy się bezpłatnie?
Zdrowie
shutterstock_2495156271
Tysiące upadłości konsumenckich. Wierzyciele czekają na ponad 260 milionów
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany
Trójmiasto
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może odwrotnie?
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
Upalnie, gorąco
Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia
METEO
Lekcja WF-u
WF i "śniadaniówka" to podstawy. Lekarze przypominają, jak zadbać o zdrowy powrót do szkoły
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica