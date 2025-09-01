"Ramię w ramię", "drogi przyjaciel". Modi zapewnia Putina o wsparciu

Spotkanie Putina z Modim na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W chińskim Tiencinie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Na jego marginesie doszło do spotkania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z indyjskim premierem Narendrą Modim.

Przywódca Chin Xi Jinping podczas obrad na szczycie ocenił, że Szanghajska Organizacja Współpracy powinna stać się "siłą stabilizującą w burzliwym świecie".

Narendra Modi i Władimir Putin odbyli wspólną przejażdżkę na miejsce bilateralnych rozmów opancerzoną limuzyną Aurus, należącą do Putina.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025 Rozwiń

- Nawet w najtrudniejszych sytuacjach Indie i Rosja zawsze szły ramię w ramię - powiedział Modi podkreślając znaczenie ich współpracy dla pokoju i stabilności na świecie. Putin ze swojej strony zaznaczył, że Rosja i Indie od dziesięcioleci utrzymują "przyjazne i oparte na zaufaniu, specjalne stosunki".

Putin, jak wynika z nagrania wideo, nazwał indyjskiego premiera "drogim przyjacielem".

Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025 Rozwiń

Modi: trzeba znaleźć sposób, aby jak najszybciej ustanowić trwały pokój

Modi wyraził również nadzieję na szybkie zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. - Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą działać konstruktywnie. Trzeba znaleźć sposób, aby jak najszybciej zakończyć konflikt i ustanowić trwały pokój - stwierdził.

Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Źródło: PAP/EPA/ROMAN NAUMOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Jeszcze w sobotę Modi w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Indie opowiadają się za zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej i są gotowe pomóc w dążeniach do tego celu.

W mediach opublikowano w poniedziałek nagrania, na których widać, jak w kuluarach szczytu w Tiencinie Modi, Putin i chiński przywódca Xi Jinping rozmawiali przez chwilę, uśmiechając się do siebie i trzymając za ręce.

Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Od 27 sierpnia obowiązują podwyższone do 50 procent cła na towary eksportowane z Indii do USA w związku ze zwiększonymi zakupami przez Indie ropy naftowej z Rosji. Jak podają media, w latach 2021–2024 zakupy ropy przez Indie z Rosji wzrosły prawie 19-krotnie, z 0,1 miliona do 1,9 miliona baryłek dziennie, podczas gdy zakupy Chin wzrosły o około 50 procent do 2,4 miliona baryłek dziennie. Mimo to komunistyczne władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Narendra Modi i Władimir Putin Źródło: x.com/narendramodi

Xi o inicjatywie na rzecz "bardziej sprawiedliwego" globalnego ładu

Przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) Plus, czyli w formacie rozszerzonym o państwa nieczłonkowskie i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, ogłosił pięciopunktową inicjatywę na rzecz "bardziej sprawiedliwego" globalnego ładu.

Opiera się ona na pięciu zasadach: suwerennej równości wszystkich państw, przestrzeganiu prawa międzynarodowego "bez podwójnych standardów", multilateralizmie, podejściu skoncentrowanym na człowieku oraz orientacji na konkretne działania.

Xi podkreślił, że trzeba wzmocnić rolę krajów rozwijających się, i sprzeciwił się narzucaniu woli przez mocarstwa. - Żadnych podwójnych standardów, żadnego narzucania innym krajom (...) zasad obowiązujących w kilku państwach - zaapelował.

Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie Źródło: PAP/EPA/SUO TAKEKUMA / POOL

W kontekście bezpieczeństwa Xi podkreślił, że SzOW powinna stać się "siłą stabilizującą w burzliwym świecie", działając w oparciu o zasadę "nietworzenia bloków, niekonfrontacji i nieangażowania stron trzecich".

Chiński lider zaapelował o promowanie otwartej współpracy gospodarczej i usuwanie barier handlowych.

Chiny zadeklarowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat zrealizują w państwach SzOW projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy 20 milionów KW. Dodatkowo Pekin zapowiedział leczenie 500 pacjentów z wrodzonymi wadami serca, przeprowadzenie pięciu tysięcy operacji zaćmy i 10 tysięcy badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych dla obywateli innych państw członkowskich SzOW.

We wcześniejszym przemówieniu otwierającym obrady SzOW Xi zadeklarował, że jego kraj udzieli członkom organizacji pożyczek o wartości 1,4 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Utworzona w 2001 roku SzOW wzięła swoje początki z "Szanghajskiej Piątki" - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. W tegorocznym szczycie biorą udział przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Jubileuszowy, 25. szczyt SzOW zakończy się w poniedziałek.

