W poniedziałek w Białym Domu zaplanowano spotkanie z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także europejskich przywódców. Szczyt ma miejsce po piątkowych rozmowach Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce.
"W czasie, gdy istnieje realny nacisk na kompleksowe, sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie konfliktu wokół Ukrainy, w tym na zajęcie się jego przyczynami, z Londynu wciąż napływają oświadczenia, które nie tylko przeczą wysiłkom Moskwy i Waszyngtonu, ale zdają się również mieć na celu ich osłabienie" - przekazał rosyjski resort spraw zagranicznych.
Więcej informacji wkrótce.
