Liderzy 27 krajów członkowskich UE przeszli na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli do rozmów o migracji. Na stole znalazł się pomysł otwierania poza Unią "ośrodków powrotowych" oraz promowane przez Włochy odsyłanie Syryjczyków. - Możemy powiedzieć zdecydowanie, że na tym szczycie Unii obserwujemy zwrot w unijnej polityce migracyjnej - relacjonował obecny na miejscu korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

Migracja jest jednym z ostatnich, ale też jednym z najbardziej palących tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej. Powodem jest rosnąca ponownie liczba osób przybywających do Europy, a także zagrożenie związane z instrumentalizacją migrantów przez Rosję i Białoruś .

Według unijnych źródeł kwestię zakładania poza Unią Europejską ośrodków, w których gromadzeni byliby przybysze chcący dostać się do Wspólnoty, poruszyła na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Miała jednak przy tym przedstawić wiele zastrzeżeń i podnieść wiele pytań. Pomysł ten był bowiem przez lata uważany przez większość stolic i organizacje pozarządowe za niehumanitarny i godzący w prawa człowieka . Teraz jednak jako papierek lakmusowy dla całej Wspólnoty traktowany jest ośrodek założony przez Włochy w Albanii , do którego w środę przybyli pierwsi migranci uratowani na Morzu Śródziemnym przez Włochów.

Włochy chcą jednak więcej. Premierka Włoch Giorgia Meloni poruszyła kwestię odsyłania Syryjczyków, którzy w związku z trwającą od 2011 roku wojną domową opuścili kraj. Rzym naciska na normalizację stosunków między UE a Syrią , co miałoby umożliwić odsyłanie obywateli tego kraju z powrotem. Włochy chcą jednak znaleźć formułę, w ramach której ludzie ci byliby odsyłani do Syrii "dobrowolnie i w bezpieczny sposób".

Polska propozycja

Meloni wysunęła ten pomysł jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, na porannym spotkaniu z liderami dziesięciu krajów członkowskich, wśród których znalazł się Donald Tusk . Szef polskiego rządu wtedy przedstawił też swój pomysł zawieszenia prawa do wnioskowania o azyl w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Rozmowę na ten temat kontynuowano na szczycie.

Tusk przedstawił w gronie 27 państw przyjętą przez rząd strategię migracyjną. Przekonywał, że Polska chroni także inne państwa członkowskie. Jak relacjonowało unijne źródło PAP, polski premier miał podkreślać podczas szczytu, że ci, którzy przekraczają polsko-białoruską granicę, nie zostają w Polsce, ale jadą dalej. A Rosja i Białoruś mobilizują ludzi z krajów trzecich, które nie mają podpisanych porozumień z UE zobowiązujących ich do przyjmowania swoich obywateli z powrotem.

To samo źródło podkreśliło, że wiele państw stawiało na uregulowanie kwestii odsyłania do kraju pochodzenia osób, które przekroczyły już granicę i znajdują się na terenie UE. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz miał wyrazić pełne poparcie dla zapowiedzianej przez von der Leyen dyrektywy powrotowej, a także opowiedzieć się za dalszym rozwijaniem współpracy z wybranymi krajami trzecimi. Scholz miał podkreślić, że Berlin jest świadom, iż kontrole przywracane na niemieckich granicach nie są mile widziane przez sąsiadów Niemiec, ale że zostaną utrzymane tak długo, jak to będzie konieczne.