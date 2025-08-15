Logo strona główna
Świat

Tak przywitali Putina

Protest
Proukraiński protest na Alasce na marginesie szczytu Trump-Putin
Źródło: Reuters
Podczas rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage odbyła się proukraińska manifestacja. Protestujący mieli ze sobą flagi Ukrainy, transparenty i banery. Podobny wiec odbył się również w Kijowie.
Kluczowe fakty:

Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w piątek na Alasce, by mówić o potencjalnym zawieszeniu broni w wojnie w Ukrainie, wywołanej brutalną rosyjską agresją. Ich rozmowy w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage rozpoczęły się około godziny 21.30 czasu polskiego i zakończyły po północy.

ZOBACZ NASZĄ RELACJĘ ZE SZCZYTU TRUMP - PUTIN >>>

Wykrzyczane pytania do Putina. "Zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów?"
Dowiedz się więcej:

Wykrzyczane pytania do Putina. "Zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów?"

Proukraiński protest na Alasce

W dniu spotkania w Anchorage odbył się proukraiński protest. Zgromadzeni mieli ze sobą ukraińskie flagi, własnoręcznie wykonane transparenty czy, banery. Pojawiły się na nich między innymi napisy "Alaska stoi po stronie Ukrainy" czy "Mówmy, zanim nie będziemy mogli".

protest
Proukraiński protest na Alasce na marginesie szczytu Trump-Putin
Źródło: Reuters

Również w czwartek, dzień przed spotkaniem prezydentów, na Alasce odbył się proukraiński wiec.

protesty
Proukraiński wiec na Alasce przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters

W piątek protest odbył się też m.in. w Kijowie.

Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Protest w Kijowie w kontekście szczytu Trump-Putin na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
putin na konferencji po rozmowie na Alasce

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

putin na konferencji po rozmowie na Alasce
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
RosjaUSAAlaskaWładimir PutinDonald TrumpWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęUkrainaKonflikty zbrojne Rosji
