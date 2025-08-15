- Rozmowa Trumpa i Putina trwała około trzech godzin.
- Prezydenci USA i Rosji nie byli jedynymi osobami w niej uczestniczącymi. Więcej na ten temat tutaj >>>
- W dniu szczytu między innymi w Anchorage na Alasce odbył się wiec wsparcia dla Ukrainy.
Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w piątek na Alasce, by mówić o potencjalnym zawieszeniu broni w wojnie w Ukrainie, wywołanej brutalną rosyjską agresją. Ich rozmowy w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage rozpoczęły się około godziny 21.30 czasu polskiego i zakończyły po północy.
Proukraiński protest na Alasce
W dniu spotkania w Anchorage odbył się proukraiński protest. Zgromadzeni mieli ze sobą ukraińskie flagi, własnoręcznie wykonane transparenty czy, banery. Pojawiły się na nich między innymi napisy "Alaska stoi po stronie Ukrainy" czy "Mówmy, zanim nie będziemy mogli".
Również w czwartek, dzień przed spotkaniem prezydentów, na Alasce odbył się proukraiński wiec.
W piątek protest odbył się też m.in. w Kijowie.
