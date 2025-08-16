Logo strona główna
Świat

Szczyt na Alasce. Co warto wiedzieć o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem na Alasce
Dziennikarze zadają pytania Putinowi. Prezydent Rosji nie odpowiada
Źródło: Reuters
W piątek prezydenci USA i Rosji Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali oni żadnych konkretnych uzgodnień. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć o szczycie na Alasce.

TAK RELACJONOWALIŚMY SPOTKANIE NA ALASCE

1. Spotkanie w cieniu protestów

W czasie rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage odbyła się proukraińska manifestacja. Protestujący mieli ze sobą flagi Ukrainy, transparenty i banery. Podobny wiec odbył się również w Kijowie.

Proukraiński protest na Alasce
Proukraiński protest na Alasce
Źródło: Reuters

2. Trump i Putin opuścili lotnisko w jednej limuzynie

Prezydenci USA i Rosji po uściśnięciu dłoni i krótkiej wymianie zdań wsiedli do amerykańskiej limuzyny, a następnie wspólnie pojechali na zaplanowane spotkanie. Wielu komentatorów zwróciło uwagę, że amerykański prezydent nie wpuszczał do "Bestii" wielu innych polityków.

ingest-04_20250815211154(33672)_aac
Szczyt w Alasce. Trump i Putin wsiedli do jednego samochodu
Źródło: Reuters

3. Wizerunkowy sukces Putina

"New York Times" zwrócił uwagę, że Putin wyglądał na szczęśliwego. Zdaniem CNN obraz uśmiechniętego Putina był "uderzający". "To jest dokładnie ten moment, na który czekał Władimir Putin" - oznajmił dziennikarz Sky News, komentując przylot rosyjskiego prezydenta do USA.

4. Trump i Putin po rozmowie

- Rozmowy były bardzo konkretne i korzystne - powiedział Władimir Putin po rozmowie z Donaldem Trumpem. Prezydent USA przekazał zaś, że "wiele punktów zostało uzgodnionych, jest raptem tylko kilka, które zostały". - Nie dotarliśmy do rezultatu, ale mamy bardzo dobrą szansę dojścia do rezultatu - dodał.

Trump: bardzo dobre, produktywne spotkanie
Źródło: Reuters

5. Brak odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Gdy przywódcy zasiedli do rozmów, dziennikarze skierowali do rosyjskiego prezydenta szereg pytań. "Czy zaakceptuje pan zawieszenie broni?", "Czy zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów?", "Dlaczego prezydent Trump powinien ufać pańskim słowom?" - pytali. Nie uzyskali jednak odpowiedzi. Podobnie wyglądała sytuacja po spotkaniu przywódców, kiedy po krótkich oświadczeniach Putin i Trump opuścili salę, mimo wielu pytań od dziennikarzy.

6. Putin zaskoczył Trumpa

Prezydent USA stwierdził, że podczas rozmowy na Alasce poczynione zostały wielkie postępy i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce. - Następnym razem w Moskwie - odparł po angielsku Putin, zaskakując Trumpa.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

Donald TrumpWładimir Putin
