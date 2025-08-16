O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?

Trump: teraz skontaktuję się z partnerami, liczę na szybkie kolejne spotkanie z Putinem Źródło: Reuters

Jak donosi "Wall Street Journal", Donald Trump rozmawiał w sobotę telefonicznie z europejskimi przywódcami około godziny 3 w nocy czasu polskiego.

Powiadomił ich, że Władimir Putin zgodził się z tym, że w ramach porozumienia pokojowego w Ukrainie stacjonowaliby zachodni żołnierze, którzy mieliby gwarantować jego trwałość - podała gazeta. Podczas rozmowy powiedział europejskim przywódcom, że pracował 24 godziny bez przerwy. Wydawał się zmęczony i poirytowany postawą Putina - twierdzą urzędnicy uczestniczący w rozmowie.

"WSJ": Trump chce trójstronnego spotkania

Europejscy urzędnicy przekazali, że amerykański prezydent powiedział również, iż chce, aby do końca przyszłego tygodnia odbyło się trójstronne spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem w celu przyspieszenia procesu pokojowego.

Trump i Zełenski mają spotkać się w poniedziałek w Gabinecie Owalnym na rozmowach, w których weźmie udział co najmniej jeszcze jeden europejski przywódca. Trump powiedział, że jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, umówi się na spotkanie z Putinem.

Według doniesień dziennika, Trump zapowiedział, iż rozważy ponowną groźbę natychmiastowych sankcji wobec Rosji tylko wtedy, gdy rozmowy trójstronne nie przyniosą postępów.

Prezydent USA miał też zadeklarować, że jest otwarty na to, by zaoferować Ukrainie amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. To istotna zmiana w jego stanowisku co do roli USA w zakończeniu wojny - podkreślił dziennik.

Putin miał zgodzić się na zachodnie siły w Ukrainie

Trump przekazał też, że Putin nie przestanie walczyć podczas rozmów pokojowych i nalegał, by Ukraina zrzekła się wschodniego terytorium w zamian za zamrożenie linii frontu w pozostałych częściach kraju.

Miał też powiadomić, że Putin zgodził się na to, by w ramach porozumienia pokojowego w Ukrainie obecne były zachodnie siły, które miałyby gwarantować jego przestrzeganie.

Gwarancje bezpieczeństwa USA mogłyby potencjalnie umożliwić Zełenskiemu pójście na kompromis w rozmowach z Putinem, pod warunkiem, że Rosja będzie gotowa negocjować w dobrej wierze - przekazali urzędnicy, na których powołuje się gazeta.

Trzy osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały, że Trump zasugerował, iż gwarancje mogą obejmować amerykańskie wsparcie wojskowe dla europejskich sił w Ukrainie, ale nie zobowiązał się do stacjonowania tam amerykańskich żołnierzy.

Gwarancje bezpieczeństwa opisane przez Trumpa podczas rozmowy obejmowały dwustronne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz wsparcie finansowe i wojskowe dla ukraińskich sił zbrojnych przez zachodnią koalicję chętnych, w tym Stany Zjednoczone – powiedziało trzech europejskich urzędników.

