Pfizer tymczasowo ogranicza dostawy szczepionek dla całej Europy

Koncern Pfizer ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Europy. Ograniczenie będzie tymczasowe, ale nie wiadomo, ile potrwa. Jak przekazał dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, który poinformował o tym jako pierwszy, do Oslo w kolejnej dostawie przybędzie prawie 18 proc. mniej szczepionek. W dłuższej perspektywie, dzięki zwiększeniu możliwości swojej fabryki w Belgii, koncern będzie mógł produkować więcej szczepionek.

"Będzie to miało wpływ na wysyłki pod koniec stycznia i na początku lutego, ale zapewni znaczące zwiększenie dostępnych dawek pod koniec lutego i w marcu" - czytamy.

Dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Geir Bukholm, przekazując te informacje w piątek, wskazał, że według planu, Pfizer miał wysłać do Oslo w kolejnej cotygodniowej dostawie 43 785 dawek szczepionek, ale w związku z ograniczeniami, do Norwegii przybędzie ich 36 075, a więc o 7710 mniej. To oznacza spadek w dostawie o 17,7 procent.