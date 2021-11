Miasteczko, w którym zaszczepiło się 104 procent osób

Niespotykany sposób na kampanię szczepień doprowadził do tego, że sycylijskie miasteczko Palazzo Adriano może pochwalić się pełnym zaszczepieniem. "The Guardian" opisał, że zanotowano tam przekroczenie tego wskaźnika do 104 procent. - Wszystko, co musieliśmy zrobić, to przypomnieć o szczepieniu każdej napotkanej osobie - tłumaczy radny miasta. Na tę propozycję musieli przystać także mieszkańcy okolicznych wiosek.