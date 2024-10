Rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do Izraela system obrony antyrakietowej THAAD oraz żołnierzy do jego obsługi. System ma większy zasięg przechwytywania niż wyrzutnie Patriot. Waszyngton chce wzmocnić swojego sojusznika na Bliskim Wschodzie po atakach rakietowych Iranu.

Biden o "bronieniu Izreala"

Teheran "abolutnie gotowy"

Agencja zwraca uwagę, że Ryder przestawił decyzję Waszyngtonu tuż po ostrzeżeniu Iranu, by USA nie wysyłały swych sił zbrojnych do Izraela. Sygnał taki wysłał szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi, który napisał w serwisie X, że Ameryka naraża życie swych żołnierzy "wysyłając ich, by obsługiwali systemy antyrakietowe USA w Izraelu". "Wprawdzie podjęliśmy w ostatnich dniach kolosalne wysiłki, by opanować zagrożenie otwartą wojną w naszym regionie, ale jasno oświadczam, że nie ma dla nas czerwonych linii, jeśli chodzi o obronę naszego narodu i naszych interesów" - głosi wpis ministra.