Boris Johnson zgubił wątek w trakcie przemówienia. Po chwili zaczął opowiadać o Świecie Świnki Peppy

Johnson stał na scenie i mówił, ale w pewnym momencie wyraźnie się pogubił. - A niech to - westchnął wtedy pod nosem, a po chwili - jak pisze Reuters - wymamrotał kilkakrotnie "wybaczcie mi", zwracając się do publiczności.

- Wczoraj pojechałem, jak wszyscy powinniśmy, do Peppa Pig World. Byłem zachwycony. To miejsce w moim stylu. Są tam bardzo bezpieczne ulice i dyscyplina w szkołach - mówił brytyjski premier. - Kto by uwierzył, że świnka, która wygląda jak suszarka, albo bardziej suszarka w stylu Picassa, świnka, która została odrzucona przez BBC, będzie teraz eksportowana do 180 krajów, zarówno w Ameryce, jak i Chinach, w formie parków rozrywki? - zastanawiał się Johnson. Jak pisze Reuters, zadał też zgromadzonym pytanie o to, czy byli w parku i słysząc od części z nich, że nie - wyraził zdziwienie.