"Wielki test". Polska na czołówkach światowych mediów

Szczególnie wnikliwie przyglądają się sytuacji w Polsce media europejskie. BBC, które poświęca wydarzeniom w naszym kraju wiele miejsca, pisze piórem swojej korespondentki Sary Rainsford o "wielkim teście dla Polski". "Trudno uwierzyć, że ostatnie wtargnięcie rosyjskich dronów nad polską przestrzeń powietrzną jest wynikiem pomyłki" - komentował w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Jim Townsend, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA. "Jeden dron może być pomyłką, wiele dronów to nie pomyłka" - podsumował. "The Guardian", który również sytuację w Polsce umieścił na czołówce, zwraca uwagę, że wtargnięcie nastąpiło po tym, jak polski premier ogłosił zamknięcie granicy z Białorusią.

Francuski dziennik "Le Monde" podkreśla, że odpowiedź militarna polskich sił powietrznych na drony wymierzone w terytorium Ukrainy "jest pierwszą taką reakcją państwa członkowskiego NATO od początku konfliktu". Portal France 24 zwraca dodatkowo uwagę na stanowczą reakcją prezydenta Ukrainy, który skomentował to jako "wyjątkowo niebezpieczny precedens dla Europy".

Media o zestrzeleniu dronów nad Polską

Korespondent norweskiego dziennika ocenia, że może to być próba sprawdzenia, jak w sytuacji faktycznego ataku reaguje obrona powietrzna nad Polską zapewniana przez NATO. Powołując się na ukraińskie źródła, reporter jako drugi powód podał możliwą masową awarię rosyjskiego sprzętu. Nie wykluczył też, że zdarzenie zostało spowodowane skutecznym elektronicznym zakłócaniem przez Ukraińców systemów sterowania rosyjskich dronów.

Amerykańskie media również poświęcają dużo miejsca wtargnięciu dronów, jednak w większości przypadków nie jest ono tematem czołówkowym. Wysokie miejsce Polska zajęła w CNN. "Do ataku dronów doszło w momencie, gdy próby Trumpa zmierzające do zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą utknęły w martwym punkcie, a Moskwa jedynie nasiliła swoje ataki powietrzne" - zauważa stacja. Cytuje też senatora Dicka Durbina, demokratę z Illinois. "Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w ochronie Polski i państw bałtyckich" - napisał w poście na X. Waszyngtoński "The Hill" cytuje innego senatora Joe Wilsona. Republikanin pisze na X o "akcie wojny" i wzywa prezydenta Trumpa, by ten "odpowiedział sankcjami, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej". "The Wall Street Journal" już w tytule zauważa, że drony zestrzelono "głęboko nad terytorium członka NATO". Zwraca też uwagę, że Polska pierwszy raz od rozpoczęcia wojny, zdecydowała się zamknąć główne porty lotnicze.