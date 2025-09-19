"Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz

Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową Źródło: Reuters/UNICEF

Co najmniej 75 osób zginęło w piątek w ataku dronów na obóz dla przesiedleńców Abu Shouk, niedaleko Al-Faszir w północnym Sudanie - przekazała agencja AFP. Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Atak nastąpił w czasie, gdy paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) kontynuują ofensywę, mającą na celu wyparcie armii z Al-Faszir, stolicy północnego Darfuru i ostatniego dużego miasta w regionie nadal kontrolowanego przez regularną armię.

Tragiczne sceny w Sudanie

"To było przerażające i nie do opisania" - powiedział miejscowy lekarz w rozmowie z "The New York Times". Poprosił o zachowanie anonimowości, by chronić swoją rodzinę przed represjami.

Lekarz poinformował, że pocisk uderzył w meczet Al Jamia podczas porannych modlitw, kiedy był on pełen wiernych. Potwierdził też, że filmy krążące w mediach społecznościowych, które przedstawiały skutki zdarzenia, w tym obrazy zakrwawionych ciał uwięzionych pod gruzami, były prawdziwe.

"Widziałem to wszystko i jeszcze więcej" - powiedział.

Cywile, którzy uciekli przed RSF, w obozie Goz al-Haj, Chartum, Sudan. Źródło: Osman Bakir/Anadolu via Getty Images

Wśród ofiar był Omar Selik, inny lekarz, który w zeszłym tygodniu rozmawiał z "The New York Times" o tragicznych warunkach życia około 260 000 cywilów uwięzionych w El Fasher. Próbowali oni przetrwać bombardowanie z kurczącym się zapasem żywności. Jego śmierć została potwierdzona w piątek przez jednego z krewnych i jego współpracownika Sulemana.

- Niedożywione dzieci jadły jedzenie, którym zazwyczaj karmione są wielbłądy i osły - opisywał dr Selik w rozmowie z "The Times" podczas wideorozmowy na jednym z niewielu połączeń satelitarnych w mieście. Obrócił kamerę, aby pokazać swój posiłek - talerz tej samej, kleistej pasty. - Nic więcej nie ma - podkreślił.

Narastająca skala kryzysu humanitarnego

Co najmniej 3384 cywilów zostało zabitych od stycznia do czerwca, głównie w Darfurze – wynika z najnowszego raportu Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka. - Codziennie dostajemy nowe raporty o potwornych wydarzeniach dziejących się w regionie - oświadczył Li Fung z zespołu zajmującego się konfliktem w Sudanie.

W ostatnich tygodniach wobec ofensywy RSF z obozu Abu Shouk, który w szczytowym momencie zamieszkiwało 190 tys. osób, uciekła większość uchodźców - poinformował portal Sudan Tribune.

"Kontrolowane przez armię miasto jest oblężone od kwietnia ubiegłego roku. Dostawy żywności i leków zostały zahamowane, wystąpił poważny kryzys głodowy" - przekazał portal. Pod koniec sierpnia bojownicy RSF zniszczyli niemal wszystkie źródła wody.

