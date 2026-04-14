Świat Strzelanina w szkole w Turcji. Napastnik wziął zakładników Kuba Koprzywa

Napastnik miał otworzyć ogień i wziąć zakładników w jednej ze szkół w mieście Siverek Źródło: Google Earth

Resort przekazał, że sprawca to urodzony w 2007 roku mężczyzna o inicjałach O. K. i były uczeń szkoły. "Według wstępnych ustaleń w ataku rannych zostało 10 uczniów, czworo nauczycieli, jeden policjant oraz jedna osoba pracująca w stołówce" - poinformowano w komunikacie, dodając, że ranni trafili do szpitala.

"Sprawca popełnił samobójstwo tą samą bronią, której użył do ataku na placówkę" - podało MSW.

Atak w szkole. Miał wziąć jako zakładników

Gubernator Sanliurfy Hasan Sildak ogłosił, że "napastnik popełnił samobójstwo, strzelając do siebie, gdy policja próbowała go obezwładnić na terenie szkoły". "Przeprowadzone zostanie niezbędne dochodzenie. Uważnie monitorujemy stan rannych i życzymy im wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia. Jeszcze raz składamy kondolencje naszej wspólnocie i oświacie" - dodał Sildak.

Turecka gazeta "Haber Turk" podała, że do ataku doszło w liceum zawodowym im. Ahmeta Koyuncu. Napastnik przed popełnieniem samobójstwa wziął kilku uczniów jako zakładników - donoszą media.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. https://t.co/ybP53WSDlK pic.twitter.com/x6O0SGbQ19 — Habertürk (@Haberturk) April 14, 2026 Rozwiń

Nagrania publikowane przez tureckie media pokazują uczniów uciekających z budynku szkoły. Na miejsce skierowano policję, jednostki specjalne i służby medyczne.

- Wszedł (do szkoły - red.) i natychmiast zaczął strzelać. Od razu strzelił do osoby, która znalazła się przed nim - powiedział dziennikarzom jeden z ewakuowanych uczniów.

