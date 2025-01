Rozejm wszedł w życie

Trzy kobiety uwolnione

Zakładnicy za więźniów. Szczegóły operacji

Według relacji Times of Israel wojsko izraelskie przygotowało specjalne punkty, gdzie trafią zakładnicy. Łącznie będą to trzy punkty w pobliżu granicy ze Strefą Gazy: w bazie Reim oraz na przejściach Karem Szalom i Erez. Tam uwolnione osoby otrzymają najpilniejszą pomoc lekarską i psychologiczną. Następnie pod wojskową eskortą zostaną przewiezione do szpitali, gdzie spotkają się z rodzinami. Szacuje się, że od momentu przekazania armii zakładników do czasu przewiezienia ich do szpitali upłynie około dwóch godzin.