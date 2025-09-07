Huk i kłęby dymu. Wieżowca w Gazie już nie ma 

Strefa Gazy. Izrael wyburzył wieżowiec w Gazie Źródło: X/Israel Katz

Kluczowe fakty: Armia wskazuje, że wcześniej apelowała o ewakuację z tego terenu.

Siły Zbrojne wydały również w sobotę komunikat z wezwaniem do ewakuacji z terenów wokół innego wieżowca w mieście. Ma być on celem kolejnych działań.

Tylko w sobotę w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło co najmniej 40 osób. Połowa z nich w mieście Gaza.

Izraelska armia poinformowała o zburzeniu w sobotę jeden z wieżowców w mieście Gaza. Według niej w budynku znajdował się sprzęt do monitoringu i punkty obserwacyjne terrorystów z Hamasu.

W specjalnym komunikacie wojsko Izraela podkreśliło też, że atak poprzedzono wezwaniem do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców miasta.

Portal Times of Israel, powołując się na źródła wojskowe, podał, że bojownicy Hamasu mieli też podłożyć w sąsiedztwie wieżowca Al-Susi "liczne ładunki wybuchowe, by atakować izraelskie wojska". Organizacja miała też "utrzymywać podziemną infrastrukturę w pobliżu budynku i wykorzystywać ją do kierowania działaniami terrorystycznymi".

Huk i kłęby dymu. Wieżowca już nie ma

Izraelski minister obrony Israel Kac udostępnił na portalu społecznościowym X nagranie wideo, na którym widać, jak budynek wali się na ziemię. "Kontynuujemy" – napisał.

Wcześniej, w piątek, film pokazujący zniszczenie innego wieżowca w Gazie minister opatrzył podpisem: "Zaczynamy".

Wcześniej tego dnia, zanim doszło do zaburzenia budynku, armia Izraela wydała pilny nakaz ewakuacji obszaru wokół innego wieżowca, Al-Ruja, w centrum Gazy oraz pobliskich namiotów. Zgodnie z zapowiedziami będzie on celem kolejnego ataku. Według izraelskich Sił Zbrojnych także i ten budynek oraz jego sąsiedztwo mają być wykorzystywane przez Hamas.

Kilkadziesiąt ofiar w jeden dzień

Według służb medycznych Strefy Gazy tylko w sobotę w izraelskich atakach zginęło co najmniej 40 osób, w tym połowa tej liczby w mieście Gaza.

Od początku sierpnia izraelska armia kontynuuje operację, której celem jest zajęcie całej Strefy Gazy. Według Sił Zbrojnych Izraela armia kontroluje już około połowy terytorium miasta. Według premiera Izraela Benjamina Netanjahu miasto Gaza jest bastionem Hamasu i bez jego zdobycia nie da się pokonać terrorystów.

Atak na Gazę wiąże się z koniecznością wysiedlenia setek tysięcy Palestyńczyków. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość ucieczki z miasta. Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone

