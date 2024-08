Czasowo wstrzymają walki, by zaszczepić dzieci

Od niedzieli na terenie Strefy Gazy będą obowiązywały czasowe przerwy w walkach Izraela z Hamasem, by można było w bezpieczny sposób zaszczepić dzieci przeciwko polio - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. WHO chce zaszczepić przeciwko tej chorobie około 640 tysięcy dzieci.

Jak zaznaczył, nie jest to "idealne rozwiązanie", ale jest to obecnie "jedyny możliwy do wykonania plan". Przedstawiciel WHO dodał, że być może konieczne będzie przedłużenie zawieszenia walk o kolejne dni, by zaszczepić wszystkie dzieci.