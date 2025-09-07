Eksplozja i ściana dymu. Moment izraelskiego ataku na nagraniu

Strefa Gazy. Nagranie pokazujące moment izraelskiego ataku na budynek w Gazie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Z początkiem sierpnia Izrael rozpoczął militarną kampanię, której celem jest zajęcie całej Strefy Gazy.

Według izraelskich sił zbrojnych, pod ich kontrolą znajduje się już ponad połowa miasta Gaza.

Od piątku po izraelskich atakach doszło do zawalenia dwóch wieżowców w palestyńskim mieście. Nagrania ukazują kolejne naloty.

Na nagraniu wideo widać jedną z ulic Gazy i mieszkańców tego miasta. Następnie usłyszeć można dźwięk nadlatującego pocisku, a chwilę po nim widać eksplozję i unoszące się z budynku kłęby dymu. Widoczni ludzie natychmiast po nalocie ukrywają się pod okolicznymi zabudowaniami.

Ataki Izraela na wieżowce w Gazie

W piątek armia Izraela ostrzegła, że w najbliższych dniach będzie atakować wieżowce w Gazie. Tego samego dnia przeprowadziła atak na 14-piętrowy budynek, który miał być używany przez Hamas. W sobotę zbombardowano inny wieżowiec. Obie konstrukcje uległy zawaleniu.

Izraelski atak na miasto Gaza (5.09.2025 r.) Źródło: EPA/MOHAMMED SABER

Izraelskie wojsko wydało też w sobotę pilny nakaz ewakuacji obszaru wokół wieżowca Al-Ruja w centrum Gazy oraz pobliskich namiotów. Zgodnie z zapowiedziami ma być on celem kolejnego ataku. Według izraelskich sił zbrojnych także i ten budynek oraz jego sąsiedztwo mają być wykorzystywane przez Hamas.

Strefa Gazy. Izrael wyburzył wieżowiec w Gazie Źródło: X/Israel Katz

Izraelska ofensywa w Strefie Gazy

Jak podały służby medyczne Strefy Gazy tylko w sobotę w izraelskich atakach zginęło co najmniej 40 osób, w tym połowa w mieście Gaza. Od początku sierpnia izraelska armia kontynuuje operację, której celem jest zajęcie całej Strefy Gazy. Według sił zbrojnych Izraela armia kontroluje już około połowy terytorium miasta. Według premiera Izraela Benjamina Netanjahu miasto Gaza jest bastionem Hamasu i bez jego zdobycia nie da się pokonać terrorystów.

Atak na Gazę wiąże się z koniecznością wysiedlenia setek tysięcy Palestyńczyków. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość ucieczki z miasta. Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje.

