Emmanuel Macron w Strasburgu o "trzech wielkich obietnicach"

- Widzimy obecnie, że te trzy obietnice są zagrożone. Naszym obowiązkiem jest zareagowanie. Zadaniem naszego pokolenia jest odpowiedź, która doprowadzi do ponownego zakorzenienia tych obietnic - dodał prezydent. Jak stwierdził, prezydencja francuska "będzie promowała wartości, które są naszym fundamentem i które czasami traktujemy jak coś, co już osiągnęliśmy".

Kwestia praworządności

Wspominając o Karcie praw podstawowych UE, francuski przywódca wyraził nadzieję, że uda się ją "odnowić", tak, by "jaśniej mówiła o ochronie środowiska czy też uznawała prawo do aborcji".

Kwestie obronności i bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo naszego kontynentu wymaga abyśmy uzbroili naszą Europę. Musi być ona siłą pokoju i równowagi, w szczególności w dialogu z Rosja. Bronię tego dialogu od wielu lat. To nie jest opcja - oznajmił. - Potrzebujemy go. Musimy postawić nasze jasne wymagania i musimy sprawić, że zostaną one uszanowane. To musi być szczery dialog biorący pod uwagę destabilizację, spekulację i manipulację (ze strony Rosji) - przekonywał Emmanuel Macron.