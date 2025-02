Nowy komunikat w sprawie zdrowia papieża

Watykan poinformował w środę wieczorem o "dalszej, lekkiej poprawie" stanu papieża Franciszka, przebywającego w Poliklinice Gemelli od 14 lutego. W wydanym biuletynie nie ma już słowa "krytyczny" w odniesieniu do stanu klinicznego papieża. Jak zaznaczono, tomografia komputerowa wykazała normalną ewolucję stanu zapalnego płuc.

W wieczornym komunikacie wspomniano także, że odnotowano poprawę w wynikach innych badań Franciszka. 88-letni papież spędza kolejny już dzień w rzymskiej Poliklinice Gemelli i jest to najdłuższy pobyt w szpitalu w jego prawie 12-letnim pontyfikacie. Ma obustronne zapalenie płuc.

Decyzje papieża

We wtorek watykańskie biuro prasowe poinformowało o licznych decyzjach podejmowanych przez Franciszka. Opublikowane zostało jego orędzie na Wielki Post, rozpoczynający się 5 marca. Tekst nosi datę 6 lutego, a więc sprzed hospitalizacji.

Ogłoszona też została cała seria dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaaprobował w poniedziałek, gdy odwiedził go watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz jego zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra. Franciszek zatwierdził m.in. dekret o heroiczności cnót świeckiej zakonnicy Kunegundy Siwiec, a także o ofierze życia włoskiego karabiniera Salvo D'Acquisto, który oddał je w 1943 roku po to, by uratować 22 osoby przed śmiercią z rąk Niemców.