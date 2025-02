Stan zdrowia papieża Franciszka nie zmienił się od poniedziałku. We wtorek odwiedził go w szpitalu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Źródła watykańskie przekazały dziennikarzom nowe informacje na temat jego samopoczucia.

Papież Franciszek przyjął w poniedziałek sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę - podało we wtorek biuro prasowe Watykanu .

Sekretarz stanu Watykanu z wizytą u Franciszka

Odwiedziny kardynała Pietro Parolina to pierwsze od początku hospitalizacji papieża spotkanie z sekretarzem stanu, czyli drugą najważniejszą w Watykanie.

W poniedziałek wieczorem Parolin przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie różańcowej o zdrowie Franciszka. Uczestniczyło w niej około 30 kardynałów, a także liczni przedstawiciele duchowieństwa z Watykanu i Rzymu oraz kilkuset wiernych. We wtorek o godzinie 21 na placu Świętego Piotra modlitwę poprowadzi kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin , proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji.

We wtorek Watykan opublikował również orędzie papieskie pod hasłem "Podążajmy razem w nadziei" w związku ze zbliżającym się okresem Wielkiego Postu. Nadzieja jako temat papieskich rozważań jest także hasłem Roku Świętego. Jego motto to "Pielgrzymi nadziei". Franciszek podkreślił, że przywodzi ono na myśl opisaną w Księdze Wyjścia drogę ludu Izraela do Ziemi Obiecanej - "trudną drogę od niewoli ku wolności".