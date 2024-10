Stalin nie zabrał domu, zrobił to Łukaszenka. "Cena walki z dyktaturą"

Białoruski reżim zarekwirował stary dom rodzinny pełniącego obowiązku dyrektora Biełsatu Alaksieja Dzikawickiego - powiadomiło centrum Wiasna. Dzikawicki w rozmowie z TVN24 BiS mówił, że to "cena za walkę z dyktaturą". Dodał, że bardzo wierzy w to, że kiedyś uda się odzyskać dom, choć "będzie to możliwe dopiero w wolnej Białorusi".

- Oczywiście nie jest to nic przyjemnego. Niestety, taka jest cena, którą płacą obywatele Białorusi za granicą, którzy walczą przeciwko dyktaturze na Białorusi. Część z naszych kolegów, w tym dziennikarzy, siedzi na Białorusi. Teraz w więzieniach mamy już 16 dziennikarzy, operatorów Bielsatu. Część wyjechała, więc to jest cena za to, że się nie zgadzamy, za to, że walczymy - powiedział.