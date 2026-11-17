Świat Ekspert o przyczynach śmierci Epsteina. "Pozostaje tylko jedno wytłumaczenie" Paulina Borowska |

Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina Źródło zdj. gł.: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis/Getty Images

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Prof. Michael Freeman, konsultant w dziedzinie epidemiologii i medycyny sądowej stał na czele zewnętrznego zespołu badającego przyczyny śmierci Epsteina. CNN wymienia jego innych członków - Andersa Erikssona, patologa sądowego i profesora medycyny sądowej na Uniwersytecie w Umea w Szwecji oraz Itiela Drora, neurobiologa. W poniedziałek przedstawili w Londynie swoje wnioski po analizie dokumentacji z sekcji zwłok zmarłego przestępcy seksualnego. Ich zdaniem Epstein mógł zostać zabity w więzieniu.

Jak zauważa CNN ich ustalenia stoją w sprzeczności z oficjalnie podanymi przyczynami śmierci finansisty. Zapytane o to Biuro Głównego Lekarza Sądowego Nowego Jorku przekazało w oświadczeniu dla stacji, że "pozostaje przy swoich ustaleniach", według których Epstein popełnił samobójstwo przez powieszenie.

Śmierć Epsteina. Ustalenia biegłych sądowych

Ciało Jeffrey'a Epsteina zostało znalezione w celi nowojorskiego więzienia Metropolitan Correctional Center 10 sierpnia 2019 roku. Główny Lekarz Sądowy Nowego Jorku ustalił wówczas, że Epstein powiesił się. Oceniono, że na jego ciele nie widać śladów walki.

Prof. Freeman twierdzi jednak, że obrażenia widoczne na ciele Epsteina pasują do przebiegu napaści i szamotaniny. W rozmowie z BBC Newsnight wyjaśnił, że jego zdaniem to na przykład rozległy krwotok w okolicy lewego ramienia oraz obrażenia, które wydają się wskazywać na uderzenie w twarz. Według niego ślady na ciele Epsteina wskazują na uduszenie z użyciem liny, najpewniej od tyłu. - Obrażenia i to, jak wyglądało ciało, kiedy je znaleziono, nie pasują do siebie. Pozostaje więc tylko jedno wyjaśnienie, śmierć była wynikiem zabójstwa - powiedział BBC.

On, ani jego współpracownicy nie widzieli jednak ciała zmarłego. Swoje ustalenia oparli na dokumentach, w tym zdjęciach oraz niepublikowanych dotąd protokołach sekcji zwłok, które dostarczył im brat Epsteina, Mark Epstein. Od samego początku mężczyzna podtrzymywał, że jego brat został zamordowany. Prof. Freeman podkreśla, że nie ma wiedzy o tym, kto mógł dokonać zabójstwa i nie to było przedmiotem jego ustaleń. W BBC powiedział, że jego analiza jest niezależna i że nie otrzymał za nią wynagrodzenia od Marka Epsteina. Jego badania nie zostały poddane recenzji naukowej.

Śmierć Epsteina

Epstein został w 2008 roku skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. W 2018 roku ponownie został oskarżony i groziło mu 45 lat więzienia. Zmarł przed rozpoczęciem procesu.

Wnioski prof. Freemana to już drugi raport zewnętrznych ekspertów, w którym kwestionuje się oficjalne ustalenia w sprawie przyczyn śmierci Epsteina. W 2020 roku, zatrudniony przez Marka Epsteina patolog sądowy dr Michael Baden ocenił, że obrażenia szyi Epsteina budzą wątpliwości co do oficjalnego orzeczenia, a dowody, z którymi się zapoznał, wskazują raczej na morderstwo niż na samobójstwo.

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Redagował AM