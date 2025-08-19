Logo strona główna
Świat

"Okazało się, że ci, którzy mieli być za burtą, są jednak w jednej łodzi"

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Radziwinowicz o spotkaniu w Waszyngtonie: stało się coś istotnego
Źródło: TVN24
W Waszyngtonie stało się coś istotnego. Okazało się, że ci, którzy mieli być za burtą, są jednak w jednej łodzi i potrafią ze sobą rozmawiać. I to rozmawiać o rzeczach bardzo istotnych - powiedział w TVN24 Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent w Rosji ("Gazeta Wyborcza"), komentując rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami.

W poniedziałek w Waszyngtonie doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca zapowiedział podczas tego spotkania, że będzie omawiać kwestię gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy podobnych do tych zawartych w art. 5 traktatu o NATO. Zasugerował też wsparcie dla ewentualnych europejskich sił gwarantujących pokój w Ukrainie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co warto wiedzieć o spotkaniu Trumpa z Zełenskim i europejskimi przywódcami

"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach

"Klucz do pokoju"

- Stało się coś istotnego. W jednym miejscu spotykają się ci, którzy według Kremla, według rosyjskiej propagandy, są strasznie skłóceni. To już jest coś ważnego - ocenił w TVN24 Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent w Rosji ("Gazeta Wyborcza").

Przypomniał, że przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce ludzie Kremla "dziko się cieszyli z tego, że Ukraina jest za burtą rozmów, że Europa jest za burtą rozmów i tylko musi pokornie czekać, co między sobą ustalą dorośli, czyli Trump i Putin". - Okazało się jednak, że ci, którzy mieli być za burtą, są jednak w jednej łodzi i potrafią ze sobą rozmawiać i to rozmawiać o rzeczach bardzo istotnych - podsumował.

Jak dodał, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które były jednym z głównych tematów spotkania w Waszyngtonie to "klucz do pokoju".

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Źródło: president.gov.ua

Dziennikarz o "legalizacji rabunku"

Prezydent USA na początku poniedziałkowego spotkania w Waszyngtonie powiedział, że Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i zapowiedział dyskusję o wymianie terytoriów, opartej na obecnej linii kontaktu.

W ocenie Radziwinowicza w tym kontekście sformułowanie "wymiana terytoriów" de facto oznacza "legalizację rabunku".

- To, co sobie można wyobrazić przy dzisiejszym stanowisku Putina, to jest oddanie skrawków obwodów charkowskiego i sumskiego za pięć wielkich regionów Ukrainy. Oni mieliby to po prostu oddać. To jest rabunek - skwitował.

W jego przekonaniu "na razie nie widać takiej siły, która by zmusiła Putina, żeby wycofał swoje wojska z terenów okupowanych". - Niestety trzeba się z nimi dogadywać - powiedział. 

Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem

"To jest program minimum" Rosji

Dziennikarz zwrócił uwagę, że Rosjanie nie zobaczyli tego, "co cały świat oglądał na swoich domowych ekranach telewizyjnych". Zauważył, że nie było tam transmisji ze spotkania Trumpa z Zełenskim i europejskimi przywódcami w Waszyngtonie.

- Wtedy, kiedy działy się te wszystkie rzeczy, kluczowe również dla Rosji, rosyjskie telewizje nadawały kryminały i seriale. Dopiero o trzeciej nad ranem ich czasu telewizja Rossija 1 powiedziała, że było spotkanie i pokazała. I to był przykry obrazek (dla Rosjan - red.), bo ci, którzy mieli być za burtą, raptem okazali się u Trumpa w Białym Domu, witani komplementami, tak jak Putin na Alasce i rozmawiający z wielkim szacunkiem - mówił gość TVN24.

W jego ocenie, "celem Rosji nie są żadne negocjacje, nie są żadne kompromisy, tylko podbicie, podporządkowanie sobie Ukrainy". - To jest program minimum - podkreślił. - W tej chwili wygląda jednak na to, że (Putin) będzie musiał rozmawiać z Zełenskim - dodał.

OGLĄDAJ: Trump: Putin zgodził się przyjąć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
pc

Trump: Putin zgodził się przyjąć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

USAUkrainaWojna w UkrainieRosjaDonald TrumpWołodymyr ZełenskiWładimir Putin
