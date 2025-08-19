Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci

Fragment rozmowy Giorgii Meloni z Donaldem Trumpem przed spotkaniem liderów w Białym Domu Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Giorgia Meloni i Friedrich Merz byli w gronie liderów, którzy spotkali się w poniedziałek z Donaldem Trumpem.

Gdy kanclerz Niemiec mówił o konieczności zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciw Ukrainie, szefowa włoskiego rządu "przewracała oczami" - odnotował m.in. "The Independent".

O tym, że rozejm nie jest konieczny, przekonuje też Donald Trump.

Podczas poniedziałkowego spotkania z europejskimi liderami Donald Trump wyraził przekonanie, że Władimir Putin chce pokoju. Prezydent USA dodał, że zamierza omówić z przywódcą Rosji możliwe spotkanie trójstronne (Ukraina, Rosja, USA). Ocenił, że w ciągu 1-2 tygodni będzie można się przekonać, czy doprowadzi to do zakończenia walk.

Obecny w Białym Domu kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził jednak, że konieczne jest zawieszenie broni. - Nie wyobrażam sobie, by następne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i nałóżmy presję na Rosję. Bo wiarygodność tego procesu, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy dzisiaj, zależy co najmniej od zawieszenia broni - powiedział Merz. Amerykański prezydent w tej kwestii z nim się nie zgodził. Jak podkreślił, rozwiązał sześć konfliktów bez konieczności zawierania rozejmów.

Reakcja Meloni hitem sieci

Podobne do Trumpa stanowisko zajmuje premierka Włoch Giorgia Meloni. Brytyjski "The Independent" po spotkaniu przywódców opublikował nagranie ze zbliżeniem na twarz siedzącej obok Merza włoskiej polityczki. Widać na nim, jak Meloni przewraca oczami, gdy kanclerz Niemiec mówi o zawieszeniu broni.

Nagranie szybko stało się hitem sieci. Na portalu X udostępnił je między innymi Eric Daugherty z portalu Florida's Voice. Film w ciągu mniej niż 24 godzin od publikacji zyskał ponad 9,5 miliona wyświetleń. "Reakcja Meloni skradła show" - czytamy w innym wpisie. Włoski portal Today dodał, że premierka Włoch "z trudem ukrywała rozczarowanie" słowami Merza.

Meloni o propozycji Trumpa

Podczas spotkania w Białym Domu europejscy liderzy chwalili Donalda Trumpa za propozycję gwarancji bezpieczeństwa na wzór NATO-wskiego artykułu 5., uznając to za przełom. Giorgia Meloni przypomniała, że propozycja ta oparta jest na włoskim pomyśle.

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że zbrojna napaść na terytorium jednego z sojuszników w Europie lub Ameryce Północnej jest traktowana jak napaść na wszystkich.