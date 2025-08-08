Logo strona główna
Świat

Spotkanie z Trumpem "to zwycięstwo Putina"

GettyImages-1000209212
Spotkanie z Trumpem "sukcesem Putina"
Źródło: TVN24
Eksperci w "Faktach po Faktach" rozmawiali o możliwych scenariuszach na spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Ocenili, że takie spotkanie to sukces Putina, który może zasiąść do stołu z Trumpem jak równy z równym.

W ciągu najbliższych dni ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. W "Faktach po Faktach" w piątek na ten temat rozmawiali eksperci - Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityczka ds. Ukrainy oraz Bartłomiej Kot - ekspert w dziedzinie spraw międzynarodowych z Aspen Institute i Fundacji Pułaskiego.

CZYTAJ TAKŻE: Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda

Rozmowa z Trumpem "sukcesem Putina"

Zdaniem Kota "toczą się trzy procesy". - Pierwszy to ten, że Donald Trump stara się w jakiś sposób doprowadzić do zawieszenia broni, być może do rozstrzygnięcia wojny, co nie jest w moim odczuciu absolutnie równoznaczne z poparciem ofensywnym Ukrainy, zdolności ofensywnej Ukrainy. Drugie to jest to, że sojusznicy europejscy starają się siedzieć przy tym stole. Robią naprawdę dużo, żeby być obecni też sobie przy tych negocjacjach. I trzecie, że Putin stara się ograniczyć właśnie ten wpływ Trumpa na Rosję, na samego siebie - wyjaśnił.

- Jeżeli chodzi o samo spotkanie Trumpa z Putinem, ja uważam osobiście, że to jest sukces Putina. Putin doprowadził do sytuacji, w której może usiąść z prezydentem Stanów Zjednoczonych jak równy z równym. Nie czuje presji już teraz takiej, że on zostanie w jakiś sposób podporządkowany pod prezydentem Trumpa - dodał.

Te tereny chce zająć Putin. Eksperci o planach Rosji

Te tereny chce zająć Putin. Eksperci o planach Rosji

Pogrzeb skatowanej w Rosji dziennikarki. "Żegnamy się, ale mamy mnóstwo pytań"

Pogrzeb skatowanej w Rosji dziennikarki. "Żegnamy się, ale mamy mnóstwo pytań"

Stwierdził również, że w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia na temat pewnych warunków brzegowych, jeżeli chodzi o zakończenie tej wojny, tudzież zawieszenie broni. - Prawda jest taka, że nie mówimy być może nawet o trwałym pokoju, o czymś w rodzaju trwałego zamrożenia konfliktu. I rzeczywiście te warunki brzegowe, one w dużej mierze są zyskiem po stronie rosyjskiej - ocenił.

Jego zdaniem kluczową sprawą dla sojuszników europejskich powinna być ukraińska suwerenność. - To nawet nie są kwestie terytorialne. Jeżeli Ukrainie uda się utrzymać suwerenność rozumianą poprzez możliwość decydowania o własnych sojuszach, to to będzie zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie - powiedział. Dodał jednak, że "dla Stanów Zjednoczonych, tak dzisiaj rozumianych, Ukraina w NATO, to jest zarzewie być może w przyszłości wejścia w konflikt bezpośrednio".

Zdjęcie z 2018 roku
Donald Trump i Władimir Putin
Źródło: Getty Images

"Gra na czas"

Piechowska zgodziła się, że planowana rozmowa jest "zwycięstwem Putina" oraz "graniem na czas Rosji", a ze strony ukraińskiej widać panikę. - (Rosjanie) wygrali to, że dzisiaj mieliśmy deadline na sankcje, to czekamy teraz na spotkanie - wyjaśniła.

Jej zdaniem Putinowi zależy, żeby "poczekać trochę, bo on liczy na to, że zdobędzie kolejne miejscowości". - Mamy różne doniesienia, jak ten rozejm miałby teraz wyglądać. Jedną z opcji jest zamrożenie na linii frontu, więc Putinowi zależy, żeby jak najdalej posunąć się z tą linią frontu. Z drugiej strony mieliśmy też doniesienia o tym, że jednak obwód doniecki miałby być oddany, a tu mówimy o miastach takich jak Słowiańsk czy Kramatorsk, bardzo ważnych dla Ukrainy miastach - mówiła gościni.

fpf 2
Spotkanie z Trumpem "to jest zwycięstwo Putina i granie na czas"
Źródło: TVN24

Zyski dla Putina i podejście Ukrainy

Zdaniem Kota, Putin może mieć dwa istotne zyski z tego spotkania. - Pierwszy to jest to, że absolutnie podważa solidarność sojuszników zachodnich. Jeżeli Trump dogada się z Putinem przy jednym stole, bez obecności Europejczyków, to już w tym momencie wszyscy przywódcy zachodnioeuropejscy mogą mieć taką świadomość, że oni nie byli obecni tam i nie wiadomo, czy Trump negocjował w swoim własnym interesie, czy w interesie szeroko pojętego Zachodu. A solidarność jest największym czynnikiem odstraszającym Rosję w przypadku jakiegokolwiek przyszłego konfliktu z Europą - stwierdził.

- I drugą rzecz, którą zyskuje potencjalnie Putin, to jest podpis Donalda Trumpa pod czymś, co wprost nazwę traktatem rozbiorowym Ukrainy, jeżeli zostanie to usankcjonowane prawnie, że Ukraina traci te terytoria - dodał.

Zaznaczył jednak, że możliwy jest też scenariusz, "w którym będziemy mieli do czynienia z czymś, co jest de facto zaakceptowaniem tego, że Rosjanie kontrolują te terytoria bez prawnego sankcjonowania tych kwestii".

"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny

"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny

Polska
Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego

Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego

Piechowska oceniła, że Ukraińcy "przede wszystkim nie chcą prawnego sankcjonowania utraty terytorium, natomiast większość Ukraińców chce zakończenia wojny, nawet godząc się na niedobre dla siebie warunki". - Oni są już bardzo zmęczeni tą wojną - dodała.

- Uznanie de facto, ale nie de iure utraty terytorium - na to są gotowi się zgodzić. Z kolei czerwoną linią na pewno też jest pomoc dalsza Zachodu. Oni wiedzą, że potrzebują tej pomocy. Więc to są takie dwie, myślę, najważniejsze rzeczy. Oczywiście jest ta suwerenność, która w ogóle nie podlega tutaj żadnej dyskusji i jakieś otwarcie, nawet nie powiem na NATO, ale jednak na tę współpracę z NATO - zaznaczyła gościni programu.

Dariusz Klimczak, Maria Piechowska, Bartłomiej Kot
pc

Dariusz Klimczak, Maria Piechowska, Bartłomiej Kot

pc
Autorka/Autor: mart/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

