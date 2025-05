Zełenski o "najważniejszym wyniku rozmów". "Domagamy się tego od Rosji"

Zełenski: od 12 maja ma się rozpocząć całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni Źródło: TVN24

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina wraz z państwami "koalicji chętnych" oczekuje od Rosji całkowitego i bezwarunkowego wstrzymania walk od poniedziałku 12 maja. W przypadku odmowy ze strony Moskwy, powinny zostać wprowadzone dodatkowe sankcje - przekazał prezydent Ukrainy.

- Dzisiejsze spotkanie to bardzo ważny sygnał ze strony przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. To znak rzeczywistego zjednoczenia Europy w Ukrainie. Ta jedność jest po to, by przybliżyć realny pokój i zagwarantować długookresowe bezpieczeństwo - powiedział w sobotę Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premierem Polski Donaldem Tuskiem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Zełenski: ustaliliśmy, że ma się rozpocząć całkowite zawieszenie broni

- Najważniejszym wynikiem naszych rozmów jest absolutnie jedno wspólne stanowisko: ustaliliśmy, że od poniedziałku, 12 maja, ma się rozpocząć całkowite i bezwarunkowe wstrzymanie ognia co najmniej na 30 dni. Razem domagamy się tego od Rosji. Wiemy, że popierają nas w tym Stany Zjednoczone - podkreślił ukraiński prezydent.

Wyjaśnił, że jeśli Rosja nie przyjmie rozejmu i będzie próbowała wysuwać własne warunki, będzie to oznaczało, że Kreml nie chce pokoju i zamierza kontynuować wojnę. Dodał, że zawieszenie broni ma obowiązywać w powietrzu, na morzu i na lądzie.

- Jeśli Rosja odmówi pełnego wstrzymania walk, powinny być zastosowane wobec niej sankcje, wzmocnione sankcje przeciwko jej sektorowi energetycznemu i systemowi bankowemu - oświadczył Zełenski.