Spokojnie mył szyby w swoim aucie. Nagle znalazł się w niebezpieczeństwie

Podczas czyszczenia szyb w swoim samochodzie jeden z klientów stacji benzynowej w USA znalazł się w niebezpieczeństwie. Tuż obok stacji inne auto wypadło z drogi. Z dużą prędkością nadjechało zza pleców klienta, ale ten, dzięki refleksowi i ogromnemu szczęściu, wyszedł z całej sytuacji bez szwanku.
Na nagraniu z monitoringu widać, że kierowca rozpędzonego pojazdu stracił kontrolę nad samochodem i ściął słup.
Kierowca wyszedł z tego z drobnymi obrażeniami. Lokalna policja ma postawić mu zarzuty za niebezpieczną jazdę, prowadzenie samochodu bez uprawnień, a także brak ważnej rejestracji i ubezpieczenia.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: CNN, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved