Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Poparcie dla Trumpa. Takiego sondażu w tej kadencji jeszcze nie było

|
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran
Źródło: TVN24
Wskaźnik poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa spadł w ostatnich dniach do najniższego poziomu od czasu jego powrotu do Białego Domu - wynika z sondażu Reuters/Ipsos. Jeszcze gorzej wygląda ocena sposobu zarządzania przez niego amerykańską gospodarką. Co jeszcze pokazało badanie?

Najnowszy, zakończony w poniedziałek sondaż Reuters/Ipsos wykazał, że działania prezydenta Donalda Trumpa popiera obecnie 36 proc. Amerykanów. Tymczasem jeszcze w ubiegłym tygodniu odsetek ten wynosił 40 proc. Według agencji Reuters za taki wynik odpowiada wzrost cen paliw i powszechna dezaprobata dla wojny z Iranem.

Sondaż Reuters/Ipsos. Poparcie dla działań Trumpa

W najnowszym sondażu zapytano Amerykanów również o sprawy mocno akcentowane w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa - gospodarkę i bezpieczeństwo. Z badania wynika, że sposób zarządzania gospodarką przez prezydenta popiera jedynie 29 proc. respondentów. Jak zauważa agencja to nie tylko najniższy wskaźnik dla obu kadencji Trumpa, ale też niższy niż najniższy sondażowy wynik Joe Bidena.

"Obawy wyborców dotyczące gospodarki, a zwłaszcza rosnących kosztów utrzymania, były istotnym czynnikiem przegranej Bidena, a Trump prowadził kampanię wyborczą, opierając się na obietnicy stworzenia dynamicznej gospodarki" - przypomina agencja. Tymczasem 63 proc. Amerykanów uważa obecny stan gospodarki kraju za "słaby" lub "bardzo słaby".

Kolejny ważny temat to sytuacja na Bliskim Wschodzie. Według najnowszego sondażu około 46 proc. respondentów stwierdziło, że wojna w Iranie w dłuższej perspektywie zmniejszy bezpieczeństwo USA. Tylko 26 proc. stwierdziło, że zwiększy to bezpieczeństwo kraju.

Prezydent Donald Trump zaczynał swoją drugą kadencję z poparciem na poziomie 47 proc. Najniższy poziom poparcia, jaki osiągnął w pierwszej kadencji, był niższy niż ten z najnowszego badania - wynosił bowiem 33 proc. Najniższy poziom osiągnięty przez Joe Bidena to 35 proc.

W najnowszym ogólnokrajowym sondażu Reuters/Ipsos zebrano odpowiedzi 1272 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wyniósł 3 punkty procentowe.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpSondażeUSAGospodarkaIran
Adam Michejda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica