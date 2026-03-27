Nowy sondaż, rekordowo złe wyniki Trumpa i dosadny komentarz

"WSJ": Trump powiedział współpracownikom, kiedy chce zakończyć wojnę Źródło: TVN24

- Nie znoszę sondaży Foxa - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym w programie "The Five" na antenie Fox News. - Serio, ktokolwiek robi wasze sondaże, są okropne - dodał amerykański przywódca. Trump stwierdził, że o sondażach rozmawiał z Rupertem Murdochem, potentatem medialnym i twórcą Fox News. - Rupert Murdoch od lat obiecuje mi, że pozbędzie się waszego ankietera, ale tego nie robi. Nie rozumiem tego, wasze sondaże są okropne - kontynuował prezydent.

W tej kwestii zbiera najniższe noty

Z sondażu przeprowadzonego przez Fox News i opublikowanego w czwartek wynika, że pracę prezydenta Trumpa pozytywnie ocenia 41 proc. Amerykanów. 59 proc. respondentów jest niezadowolonych z jego działań. Jak zauważa waszyngtoński "The Hill", analizując wyniki badania, wskaźnik dezaprobaty dla działań prezydenta Trumpa jest rekordowo wysoki - dla obu jego kadencji.

Obecny przywódca USA najgorzej oceniany jest w kwestii inflacji - jego działania z nią związane negatywnie ocenia 71 proc. ankietowanych, gospodarki - 66 proc. negatywnych ocen, ochrony zdrowia i Iranu - po 64 proc. negatywnych ocen. W sondażu pytano także m.in. o politykę zagraniczną czy imigrację. I nie ma kategorii, w której liczba pozytywnych ocen przewyższałaby te negatywne. Najlepiej wyglada kwestia ochrony granic - tu liczba zwolenników działań Trumpa jest równa liczbie przeciwników.

Nowy sondaż wyznacza też niechlubny rekord: poparcie dla działań Trumpa w obszarze gospodarki na poziomie 34 proc. "to kolejny nowy rekordowo niski wynik" - podkreśla Fox News. Rezultat oznacza spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do badania ze stycznia i o 9 w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Wyborcy są niezadowoleni"

Fox News podsumowuje sondaż słowami, które nie są dobrą wiadomością dla administracji Trumpa. "Wyborcy są nie tylko niezadowoleni z kierunku, w jakim zmierza kraj, ale są także sceptyczni w kwestiach gospodarczych, borykają się z trudnościami finansowymi i nie są przekonani, że przywódcy w Waszyngtonie rozumieją ich sytuację lub zaproponują rozwiązania".

Wspomniany sondaż jest kolejnym w tym tygodniu, po badaniu Reuters/Ipsos, który pokazuje, że Amerykanie są coraz mniej zadowoleni ze swojego prezydenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Poparcie dla Trumpa. Takiego sondażu w tej kadencji jeszcze nie było

