Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii

Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"

Spotkanie prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina ma odbyć się w piątek na Alasce, a dokładnie w mieście Anchorage.

W oświadczeniu opublikowanym we wtorek na Telegramie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że tego dnia szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio odbyli rozmowę telefoniczną. Omówili przygotowania do szczytu.

Według komunikatu obie strony potwierdziły zamiar przeprowadzenia udanych rozmów na Alasce.

Inne rozmowy z Trumpem

Zanim jednak w piątek dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem, z amerykańskim liderem mają rozmawiać europejscy przywódcy, w tym polski premier Donald Tusk.

Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, takie rozmowy odbędą się w środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza w formie wideokonferencji, w których udział weźmie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

