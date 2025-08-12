Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii

Spotkanie prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina ma odbyć się w piątek na Alasce, a dokładnie w mieście Anchorage.
W oświadczeniu opublikowanym we wtorek na Telegramie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że tego dnia szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio odbyli rozmowę telefoniczną. Omówili przygotowania do szczytu.
Według komunikatu obie strony potwierdziły zamiar przeprowadzenia udanych rozmów na Alasce.
Inne rozmowy z Trumpem
Zanim jednak w piątek dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem, z amerykańskim liderem mają rozmawiać europejscy przywódcy, w tym polski premier Donald Tusk.
Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, takie rozmowy odbędą się w środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza w formie wideokonferencji, w których udział weźmie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Autorka/Autor: akr/lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL