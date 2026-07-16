Świat Ukraiński parlament zdecydował w sprawie nowego premiera Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski o akcesji Ukrainy do UE: mamy nadzieję, że premier Węgier i rząd Polski będą popierać ten proces Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

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Za Koreckim, dotychczasowym prezesem koncernu Naftohaz, zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie.

Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską.

Podczas środowego spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że Korecki "jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy".

48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął jej dymisję.

Kim jest Serhij Korecki - nowy premier Ukrainy

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 roku. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku Samochody i gospodarka samochodowa, a następnie na kierunku Ekonomika przedsiębiorstwa. Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 roku został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

Serhij Korecki Źródło zdjęcia: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 roku, po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu "Forbes", kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: "normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść".

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 roku.