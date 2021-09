Angela Merkel: przyjęcie krajów bałkańskich do UE absolutnym, geostrategicznym interesem

- My, którzy już jesteśmy członkami Unii Europejskiej, powinniśmy pamiętać, że przyjęcie tych krajów do UE jest naszym absolutnym, geostrategicznym interesem - oznajmiła Angela Merkel podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem. Kanclerz dodała, że celem Niemiec jest doprowadzenie do przyjęcia państw Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty.