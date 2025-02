Sekretarz obrony USA: członkostwo Ukrainy w NATO nierealne

- Zakończymy tę niszczącą wojnę i doprowadzimy do trwałego pokoju tylko, gdy połączymy sojuszniczą siłę z realistyczną oceną sytuacji na froncie (...). Musimy zacząć od tego, że powrót do Ukrainy w granicach przed 2014 rokiem to cel nierealistyczny - powiedział Pete Hegseth. Stwierdził, że "trwały pokój dla Ukrainy musi obejmować dobre gwarancje bezpieczeństwa" i nie może to być "Mińsk 3.0".