Samolot zderzył się z samochodem. Na autostradzie. Nagranie

Do zdarzenia doszło 8 grudnia na drodze międzystanowej 95 w hrabstwie Bevard na Florydzie. Pilot małego samolotu dwusilnikowego Beechcraft 55 musiał wykonać awaryjne lądowanie na autostradzie. Niestety uderzył podwoziem w jadącą toyotą kobietę.

Lecący samolotem nie odnieśli żadnych obrażeń, a kierująca samochodem 57-latka zostało lekko ranna. Odwieziono ją do szpitala. Sprzątanie po wypadku trwało kilka godzin i spowodowało problemy dla kierowców.

Będzie śledztwo w sprawie lądowania

Organy kontroli ruchu lotniczego przekazały, że awaryjne lądowanie było wynikiem problemów z silnikami. Federalna Administracja Lotnictwa i policja drogowa Florydy prowadzą dwa niezależne śledztwa, aby ustalić dokładne przyczyny wypadku.

