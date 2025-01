Błażej Kmieciak został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich na koordynatora do spraw ochrony zdrowia psychicznego. Wcześniej Kmieciak był przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, a także przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

"Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek powołał Błażeja Kmieciaka na stanowisko głównego koordynatora do spraw ochrony zdrowia psychicznego. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie, analizowanie i ocena realizacji praw osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autorzy komunikatu wskazali, że koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego zajmuje się również przygotowywaniem rekomendacji działań Rzecznika Praw Obywatelskich, wspieraniem działań Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego, Komisji Ekspertów do spraw Zdrowia oraz Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur", który zajmuje się prawami osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, umieszczonych w miejscach pozbawienia wolności.