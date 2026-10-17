Rumuńskie F-16 zestrzeliły dwa drony nad Morzem Czarnym
Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że oba drony pojawiły się nad rumuńskimi wodami terytorialnymi na Morzu Czarnym około godziny 17 czasu polskiego. Maszyny zostały zestrzelone przez rumuńskie myśliwce F-16. Przedstawiciele władz nie informują, skąd nadleciały drony.
Incydent miał miejsce zaledwie kilka dni po atakach na dwa chemikaliowce znajdujące się w pobliżu rumuńskiego wybrzeża. Obie jednostki były zakotwiczone w rejonie kanału Sulina, który łączy Dunaj z Morzem Czarnym. Trasa należy do ważnych szlaków wykorzystywanych do eksportu towarów z Ukrainy.
Według wojskowego źródła NATO, cytowanego przez agencję Reutera, zaatakowane kilka dni temu tankowce zostały trafione przez rosyjskie drony. Rumuńskie służby nadal poszukują siedmiu członków załóg uznanych za zaginionych po ataku.
Ataki na statki handlowe
W ciągu ostatnich dziesięciu dni w pobliżu wybrzeży Rumunii i sąsiedniej Bułgarii uszkodzonych zostało co najmniej pięć innych statków handlowych. W tych incydentach zginęło lub zaginęło łącznie 23 marynarzy. Większość zdarzeń miała miejsce poza wodami terytorialnymi państw NATO.
Rumunia graniczy z Ukrainą na odcinku 614 kilometrów, a znaczna część granicy przebiega wzdłuż Dunaju. Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku rumuńskie władze wielokrotnie informowały o rosyjskich dronach wlatujących w rumuńską przestrzeń.