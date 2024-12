Wybory unieważnione, mandat prezydenta wkrótce wygaśnie. Iohannis: pozostanę na stanowisku

Mandat prezydenta wygaśnie za dwa tygodnie

Do ponownych wyborów prezydenckich, których rozpisanie zarządził sąd, Rumuni mają ponad trzy miesiące. Zdaniem ekspertów mogą się one odbyć najwcześniej w marcu, biorąc pod uwagę, że od nowa ma być przeprowadzony cały proces wyborczy, począwszy od zgłaszania i rejestracji kandydatów. Kluczowym pytaniem jest w tej sytuacji, kto zajmie miejsce Klausa Iohannisa po wygaśnięciu jego mandatu 21 grudnia.

Zatwierdzanie wyników wyborów parlamentarnych z 1 grudnia jest w toku. Po tym, jak parlament zbierze się, a ma na to 20 dni od wyborów, wybrany zostanie nowy przewodniczący Senatu. To właśnie ta osoba w momencie wygaśnięcia mandatu ustępującego prezydenta (21 grudnia) przejęłaby pełnienie obowiązków głowy państwa. Media przywołują zapisy konstytucji, które mówią, że mandaty prezydenta i parlamentu mogą być przedłużone tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku prezydenta są to wojna lub katastrofa. Jeśli zaś chodzi o Izbę Deputowanych i Senat, to ich kadencja może zostać przedłużona w przypadku "stanu mobilizacji, wojny, oblężenia lub stanu wyjątkowego, aż do ich zakończenia".