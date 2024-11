Rumuński Sąd Konstytucyjny, który w czwartek podjął decyzję o tym, by nakazać Centralnemu Biuru Wyborczemu (BEC) ponownie przeliczenie aż 9,46 miliona głosów oddanych w I turze wyborów, zebrał się w piątek.

Jeśli podejmie on decyzję o unieważnieniu pierwszej tury wyborów prezydenckich, zostanie ona być może powtórzona 15 grudnia. II tura odbyłaby się wtedy 29 grudnia - oznajmił wcześniej w piątek szef komisji wyborczej Toni Grebla.

Sąd Konstytucyjny podjął decyzję o tym, by ponownie przeliczyć głosy w I turze wyborów po serii protestów wyborczych i skarg. Odpadł w niej - z trzecim wynikiem - lider przedwyborczych sondaży, obecny lewicowy premier Marcel Ciolacu, a do przejścia do II tury zabrakło mu niespełna trzech tysięcy głosów.