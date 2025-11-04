Kupili 18 myśliwców F-16 "za symboliczną kwotę"

Holenderskie myśliwce F-16. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

"Ministerstwo obrony podpisało dziś umowę na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon i powiązanego sprzętu od rządu Królestwa Niderlandów. To ważny krok w rozwoju Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti, które stało się regionalnym ośrodkiem szkolenia pilotów NATO i państw partnerskich" – napisał w poniedziałek w serwisach społecznościowych rumuński minister obrony Ionut Mosteanu.

F-16 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych Źródło: Ryan Fletcher / Shutterstock

Myśliwce F-16 za "symboliczną kwotę"

"F-16 oznacza bezpieczeństwo, współpracę i krok bliżej do następnego etapu: integracji samolotów F-35 z rumuńskimi siłami powietrznymi" - dodał szef resortu.

Jak podkreślił, zakup za "symboliczną kwotę jednego euro to mądra inwestycja w szkolenia, współpracę i przyszłość", która "odzwierciedla zaufanie naszych holenderskich partnerów i uznanie dla profesjonalizmu rumuńskich sił powietrznych".

Rozwiń Rumunia kupiła od Holandii 18 samolotów F-16 za jedno euro Źródło: Facebook

Ambasadorka Holandii w Rumunii Willemijn van Haaften oświadczyła, że oba państwa ściśle współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony - przekazał portal rumuńskiej sekcji Radia Wolna Europa, Europa Libera Romania. - Jesteśmy partnerami w NATO i współpracujemy na rzecz odstraszania i bezpieczeństwa na wschodniej flance (Sojuszu - PAP). Zarówno Holandia, jak i Rumunia są oddanymi partnerami we wspieraniu Ukrainy. Europejskie Centrum Szkolenia (EFTC) F-16 jest jednym z przykładów doskonałej współpracy – powiedziała.

EFTC mieści się w rumuńskiej bazie lotniczej Fetesti, około 150 km od Bukaresztu. Centrum powstało w 2023 roku dzięki współpracy rumuńskiego resortu obrony z Królewskimi Niderlandzkimi Siłami Powietrznymi oraz amerykańską firmą Lockheed Martin (producentem F-16).

Źródło: Google Maps

