Rumuni protestują przeciwko "hipnotyzerowi guru"

W Rumunii trwają protesty przeciwko niespodziewanemu zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich Calinowi Georgescu. Kandydat reprezentuje poglądy skrajnie prawicowe, prorosyjskie, nacjonalistyczne i antysemickie, krytykuje Unię Europejską i NATO. Demonstranci w porównują się do antykomunistycznej rewolucji 1989 roku, w trakcie której obalono dyktatora Nicolae Ceausescu.

Uczestnicy protestów, którzy w Bukareszcie skandowali m.in., że "Georgescu to nowy Antonescu" (marszałek Ion Antonescu, premier faszystowskiego rządu Rumunii w czasie II wojny światowej), mówili, że chcą, by ich kraj pozostał częścią Europy i że "występują przeciwko ekstremizmowi".

Demonstranci w różnych miejscach porównywali się także do antykomunistycznej rewolucji 1989 roku, w trakcie której obalono dyktatora Nicolae Ceausescu.

Georgescu zdobył ponad dwa miliony głosów

Do wyborców, wśród których dominują ludzie młodzi, dotarł za pośrednictwem sieci społecznościowych, głównie TikToka. Władze podjęły działania, (m.in. zwróciły się do KE o wszczęcie postępowania) w celu wyjaśnienia legalności szerokiej kampanii na chińskiej platformie. Georgescu zapewniał, że na swoją promocję wydał "zero" środków.